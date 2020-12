Cristina Ramos gana la 14ª gala de 'Tu cara me suena 8' con su histórica imitación de Shirley Bassey

A pesar de haber sido interrumpido por el coronavirus, 'Tu cara me suena' ha vuelto con más fuerza que nunca para terminar con su octava edición por todo lo alto. Los concursantes lo están dando todo para conseguir su puesto en la final pero algunos de ellos están llegando a un nivel tan alto que sus interpretaciones se van a guardar entre las mejores del programa. Es el caso de Cristina Ramos, quien ha ganado la 14ª gala del espacio gracias a su histórica imitación.

Cristina Ramos y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena 8'

La cantante ha sido la encargada de cerrar la tanda de actuaciones de la noche del 13 de diciembre y no ha podido dejar el listón más alto interpretando a la gran Shirley Bassey con su tema "I Am What I Am". Era un reto realmente complicado imitar a la mujer que más veces ha puesto su voz en las bandas sonoras de las películas de James Bond. Sin embargo, Ramos ha vuelto a hacer alarde de su voz conquistando tanto al jurado como al público de forma unánime.

A pesar de las grandes imitaciones que han realizado sus compañeros, Ramos se impuso a todos en las votaciones al conseguir la máxima puntuación acercándose peligrosamente en el ranking final a Nerea Rodríguez y Jorge González a las puertas de la final, consiguiendo así su segunda victoria en la octava temporada de 'Tu cara me suena'. Manel Fuentes le ha entregado los 3.000 euros que la cantante ha donado al banco de alimentos de Las Palmas, su tierra natal, ya que hay muchas personas que les ha afectado la crisis por la Covid-19: "En las Islas Canarias no hay comida por la bajada del turismo".

Las redes arden con la actuación de Cristina Ramos

Al terminar su interpretación, Cristina Ramos recibió la valoración de todos y cada uno de los miembros del jurado quienes estaban realmente entusiasmados con la cantante. Lolita Flores admitió que se le cayeron las lágrimas mientras que Carlos Latre aseguraba que había sido "una actuación digna de Broadway". Pero sin duda sorprendió la valoración del propio presentador del espacio, Manel Fuentes, el único que ha estado presente en todas las actuaciones que se han hecho en 'Tu cara me suena': "¿Usted recuerda un nivel de energía, de unanimidad general, como el que se ha conseguido hoy, aquí? Yo no", apuntaba Fuentes dirigiéndose a Àngel Llàcer.

Pero el jurado no fue el único en sorprenderse con la imitación de Cristina Ramos, las redes sociales ardieron la noche del 13 de diciembre en elogios hacia la artista convirtiéndola en Trending Topic en Twitter. "Cristina Ramos es una de las mejores voces del país", "Una actuación para la historia de 'TCMS'", "Vaya actuación se ha marcado. Pelitos de punta" o "Lo de Cristina Ramos no es de este planeta" son solo algunos de los halagos que ha recibido la canaria durante su actuación en la gala 14ª del espacio, convirtiéndose en una de las mejores interpretaciones que se han hecho en el programa.

Como fan de Shirley Bassey puedo decir que la imitación de #CristinaRamos ha sido im-pre-sio-nan-te! Cristina Ramos es una de las mejores voces de este país. No hay que dejar pasar ese talento. #TCMS14 #TuCaraMeSuena @antena3com https://t.co/SGpacUBFOt — Alain Lefebvre (@AlainLefebvre22) December 14, 2020

#TCMS14 por fin se ha hecho justicia con @CrisRamosStar

Los 4 doces del jurado y el 12 del público.



Una actuación para la historia de #TCMS



Como colofón final, los 3000€ del premio, los dona al banco de alimentos de Las Palmas.



Enhorabuena Cristina Ramos. — Víctor Manuel (@vmanpg) December 14, 2020

Merecidísima victoria para Cristina Ramos! Creo que su actuación es una de las mejores de toda la historia de tu cara me suena! Fantasía! #TCMS14 — ? S?r? ? ????????????? (@sararock22) December 13, 2020

Lo de Cristina Ramos no se enseña en ninguna escuela ni conservatorio, en la palabra talento en el diccionario deberia estar esta actuación. Inmejorable, tanto a nivel de actuacion como de imitacion. #TCMS14 — Jazz (@JazzBluesMusica) December 13, 2020

Lo de Cristina Ramos no es de este planeta ????#diosa #TCMS14 — Mikilla2020 (@mikilla2020) December 13, 2020