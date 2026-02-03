Por Redacción |

Las palabras de Cristina Tárrega en 'Vamos a ver' sobre el feminismo no tardaron en generar decenas de críticas. Su discurso sobre realizar exclusivas destapando embarazos de famosas se dispersó y acabó diciendo lo siguiente: "Yo soy periodista y, desde luego, persona. Entonces, no soy nada feminista, porque, si me dejo llevar por la corriente...".

"Es que al final así estamos, que no me dice un piropo nadie por la calle. Ahora resulta que no nos pueden decir un piropo y estamos con la autoestima totalmente hundida", añadía la colaboradora. Tan solo un día después, el propio programa de Telecinco retomaba el asunto, recopilando titulares y con la propia Cristina Tárrega en el plató.

'Vamos a ver' aborda el criticado discurso de Cristina Tárrega sobre el feminismo

"Fui bombero pirómano, me pegué un tiro en el pie. El feminismo actual no me representa, no soy nada extremista, no soy nada radical. Si a algunas las he ofendido, les pido disculpas, pero no quiero que la mujer se convierta en un instrumento político", explicaba, reculando en cierta manera con las palabras del 2 de febrero, pero matizando en que no le gusta el "feminismo radical".

Desde el plató de 'Vamos a ver', Tárrega rememoraba sus inicios en televisión, indicando que empezó en "los toros del Canal Plus", alegando que era un formato regido por hombres. "He vivido cosas muy duras en esta vida. (...)", comentaba también, incidiendo en que una mujer "puede hacer mucho daño".

"Ayer no era el foro ni era el lugar. Dije un comentario que se ha extralimitado y no es así. Siento que en los 90 podía hablar con más libertad que ahora, porque voy a ser juzgada. Ahora mismo con el feminismo radicalizado del 26 no me siento representada. No voy a manifestaciones, pero me voy al trabajo y lucho contra los hombres que intentan ponerme la pierna encima", añadía.

Patricia Pardo se planta ante el discurso antifeminista de Tárrega y el resto de colaboradores de 'Vamos a ver'

Patricia Pardo, la única nota discordante

En mitad de sus explicaciones, la presentadora de televisión Patricia Pardo reaccionaba a algunas de las afirmaciones de Tárrega y del resto de colaboradores. "Los hombres tenéis que ser feministas para ayudarnos a nosotras para corregir esa desigualdad histórica", explicaba la periodista, haciendo hincapié en la verdadera definición del feminismo, la que hace referencia a la igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

"No es delito ni es obligatorio ser feminista", soltaba José María Benito, a lo que la presentadora le paraba los pies. "Es muy necesario ser feminista. Todos somos feministas y es una necesidad", decía Pardo, insistiendo en que "el feminismo no pertenece a un partido político o a otro. Pertenece a todos".