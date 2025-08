Por Roberto Ponce López |

Cristina Villanueva abrió una nueva etapa laSexta noticias fin de semana tras nada más y nada menos que 19 años en la cadena. Por lo tanto, la periodista había visto nacer y crecer desde dentro el proyecto del canal verde

Después de esa salida, Villanueva ha hablado de todo lo pasó por su mente para tomar esa decisión en una entrevista que ha concedido a Informalia. En primer lugar, la presentadora desveló por sus motivos para dejar laSexta: "Necesitaba nuevos retos. Y ahora, cuando echo la vista atrás, han pasado casi 20 años y ni me he dado cuenta. (...) LaSexta ha conseguido situarse en buena posición. Pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida. Y ahora necesitaba renovar la pasión".

Cristina Villanueva ha explicado los motivos por los que dejó Atresmedia y laSexta noticias

Por otro lado, Villanueva también recordó varias de las etapas que vivió en la cadena, como el hecho de que "al principio tuvimos muchísimo trabajo y muchísimos nervios. Iniciar una televisión es enfrentarse a escenarios en los que nunca habías estado". "Yo venía de TVE, que era una cadena consolidada, la más antigua del país. Y de repente te encuentras sola tomando decisiones. Y es maravilloso, porque pones a prueba tu capacidad, tu versatilidad", explicó la catalana.

Nuevos proyectos

Por último, la periodista catalana desveló en lo que está trabajando ahora y qué cosas eran innegociables para ella en esta nueva etapa que se abre para ella. "Estoy trabajando en un proyecto ilusionante. Seguirá siendo en televisión y estará ligado a la actualidad", adelantó Villanueva, sin dar más detalles al respecto.

Cristina Villanueva, tras 19 años en laSexta, está trabajando en nuevo proyecto ligado a la actualidad informativa

Tras ello, la catalana explicaba: "Además del tema laboral, tenía un compromiso con mis hijas. Quería dejar de trabajar los fines de semana. Mis hijas no tenían madre los fines de semana". De esta manera, ese nuevo proyecto apunta a ser menos absorbente para la periodista, quien le da prioridad al tiempo en familia, tras haber estado tanto tiempo ligada a lo que dictaba la actualidad informativa.