Álvaro Morte, conocido por formar parte del elenco de la mítica serie en 'La Casa de Papel' de Netflix, se ha vuelto viral por una publicación en TikTok en la que habla sin tapujos sobre Jorge Javier Vázquez y las oportunidades en el mundo del teatro: "A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo", reconocía el actor, haciendo referencia a la comedia del presentador "Grandes Éxitos", en 2019.

Jorge Javier Vázquez y Álvaro Morte

Un panorama que, según Morte, contrasta con la situación que viven otros intérpretes sobre las tablas: "Y que haya otra gente que son increíbles actores, con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder ver, para poder darle ese material que han trabajado a un público". La publicación es un extracto de una entrevista al actor en 2019 para la Revista Mine, con motivo del lanzamiento de la nueva temporada de 'La Casa de Papel', donde Morte habla sobre las consecuencias del éxito. Es entonces cuando aparece en escena el nombre del presentador de 'Sábado deluxe'.

Pese a haber conseguido triunfar en el ámbito televisivo, el presentador quiso dar un paso más allá al meterse de lleno en el mundo del teatro, donde arrasa actualmente con su obra "Desmontando a Séneca". El comunicador ha conseguido actuar en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país, llegando al Teatro Reina Victoria de Madrid.

Las reacciones

Esta declaración del actor de series como 'El embarcadero' o 'Sin límites' ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ha abierto de nuevo un debate en Twitter en el que los usuarios han mostrado sus opiniones , donde algunos se han posicionado a favor de Álvaro Morte, mientras que otros alegan la ley de la oferta y la demanda como reclamo para acudir al teatro.

No se que decir a esto... Siento controversia, creo que Jorge tiene un muy buena obra y que tampoco es malo que sea Jorge, Kiko o perico el de los palotes llenen teatros con sus obras. Si lo llenan es por que gustan, ni más ni menos, no?... pic.twitter.com/gvY8doNs6A — Alex Fernández (@alexfdz24) February 16, 2022

Creo que no se refiere tanto a que él los llene, sino a las oportunidades de los teatros a leer otras obras y apostar por ellas. Además hay que ser honestos. JJ no tiene que ir a promocionar a muchos programas porque lo hace en el de él y su cadena ya se lo hace. Por ahí va creo — ???????????????????? ?????????????????? (@yeraycondosy) February 16, 2022

En lugar de echar balones fuera, lo que tendrían que hacer es hacer una mejor promoción de sus obras de teatro. No conozco ninguna función que haya fracasado promocionándose en TV, por ejemplo.

Es como cuando un influencer lo peta con un libro, aunque sea un mojón. — Alejandro Bermúdez ???? (@alejandrobe__) February 16, 2022

Pero yo alucino!! Jorge Javier critica a todo dios sin cortarse un pelo y ojo! tiene que ser respetado y lo que diga ir a misa, pero en cambio no puede ser criticado o no puede recibir de su propia medicina? O como va esto? — televisiv.ok (@televisivok) February 16, 2022

Al alcanzar tantas visitas el corte de la entrevista del actor en TikTok, la cuenta encargada de publicar el vídeo ha querido añadir el contexto de la entrevista de 2019 y ha aclarado que: "Álvaro señala que se les da oportunidad a personas como Jorge Javier Vázquez, y no a otros artistas que siendo menos conocidos, tienen obras muy buenas, pero no los medios necesarios para darlas a conocer". De momento, el presentador no se ha pronunciado al respecto.