'El último viaje de Rocío' veía la luz el 14 de diciembre de 2021, puesto en marcha por 'Sálvame' y con la presencia de Rocío Carrasco en plató. En el homenaje, participaron artistas como Marta Sánchez o Gonzalo Hermida, y se mostró el traslado de los ya famosos 18 contenedores que contienen las pertenencias de Rocío Jurado. El programa fue muy seguido, con un 17'9% de audiencia, y los espectadores expresaron su opinión en las redes sociales.

Rocío Carrasco, en el 'El último viaje de Rocío'

Los positivos datos de audiencia no implican que todo hayan sido halagos. Muchos usuarios insinuaron que el homenaje estaba basado en una farsa. En sus publicaciones, mostraron fotos en las que se veía a la cantante y protagonista del musical de Jurado, la triunfita Anabel Dueñas, con algunos de los trajes que encerraban los contenedores. Este hecho hizo que muchos espectadores cuestionaran si de verdad Carrasco no conocía el contenido de los containers.

Gloria Camila se encargó de alimentar esta teoría y lanzó una pregunta al aire: ¿por qué se escogió justamente el contenedor número 18? Además, los usuarios cuestionaron que se tratara de un homenaje y tacharon de "ridiculización" el hecho de que Jorge Javier Vázquez se pusiera una de las prendas de la cantante.

Telecinco se había encargado de publicitar la gala como un gran homenaje a la cantante, un evento único e íntimo con el que rendirle culto más de una década después de su fallecimiento. Además, con el agregado de un factor muy importante, la aprobación y participación de su propia hija. Sin embargo, el tributo terminó pareciendo un "desfile de camiones", espectacularizado por el poder de la televisión y con la asistencia de célebres rostros vestidos como si de una ceremonia de gala se tratase. A fin de cuentas, lo que se esforzaron por calificar como homenaje, pareció un capítulo más de 'Sálvame', que alimentó el morbo a través de las pertenencias personales de Jurado.

El homenaje a Rociito de ayer fue un completo fracaso de audiencia. No nos engañemos, no fue un homenaje a RJ, solo querían utilizar a RJ para testar cuál sería la audiencia que podría tener la segunda parte del locudrama, y les ha salido el tiro por la culata.



#RociitoSinAlma — Ángel López Veiga (@charlasalsol) December 15, 2021

Lo que está haciendo Sálvame es perturbador. Muy bien la liturgia escénica, pero queda raro cómo se remueve toda la intimidad de Rocio Jurado, escrupulosa con su intimidad y que está muerta. Ahí hay un límite. La credibilidad y cariño ganado por Rocío Carrasco hoy empieza a volar — Borja Terán (@borjateran) December 14, 2021

#RociitoSinAlma

Estaba deseando que llegara hoy para ver qué habíais visto ayer, y no me equivoqué, el desfile de los camiones por carretera, nada más, y el contenedor que abren es la ropa que Anabel Duelas se pone en su actuación a R.J, jahajajajaja, — LA SUPER YAYA (@AnaAlarcnLopez1) December 15, 2021

Mercadear con las cosas intimas de una madre, con sus secretos es lo mas bajuno que se puede hacer, es una violacion a su memoria.. #RociitoSinAlma — Sr Peter Marea Azul ???? (@Sr_Peter_) December 14, 2021

Texto de mi @Brujaycotilla. Pensamos igual. Ayer no fue un homenaje a Rocío Jurado... Fue una performance de Rocío Carrasco y sus amigos para dar la entradilla al docu2, sin más.

Sobraron camiones

Faltó música, faltó el acento, faltó flamenco, faltó el pellizco!#RociitoSinAlma https://t.co/UuJHEN0UiD — Carito (@Carolin56884730) December 15, 2021

Si se supone que estas dos prendas venían de un lugar recóndito y secreto... ¿Qué hacen entonces las prendas sobre Anabel? ¿A qué viene el paripé de 'sorpresa'?

No quiero, pero es que no me gusta que me tomen el pelo.#CircoShow#ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/xp5LUVYitc — ??????? (@Tonio_Delgado) December 14, 2021

JJ haciendo el show con las prendas de Rocio Jurado.

Pero ojo que es un homenaje......#ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/6qOWAqbMau — ABUGrinch ???? (@20I2ELABU) December 14, 2021

"15 años sin abrir las cajas y ni saber que había dentro", eso fue lo que vendieron...No? Estonces que alguien me explique como la capa con la que JJ ha ridiculizado hoy la memoria de Rocío Jurado la llevaba puesta esta señora hace dos años en un teatro ????????. #VendiendoALaJurado pic.twitter.com/fwOMHa435s — Reme Martín (@Reme_MB) December 14, 2021

Sin embargo, no todo fueron críticas negativas. Numerosos espectadores expresaron su emoción al recordar muchos de los momentos de la cantante de "Señora" o "Como yo te amor" y, sobre todo, ante la recuperación de Rocío Carrasco. Por supuesto, también quisieron elogiar las actuaciones de los cantantes que formaron parte del homenaje.

"Quiero dar mi enhorabuena por el pedazo de homenaje que le están haciendo a la más grande. Otros tienen que meterse en una fuente y otros lo hacen con cantantes estrellas y con vídeos de toda su trayectoria", comentaba una espectadora. Y es que ni Gloria Camila ni Rosa Benito, presentes en 'Ya son las ocho' tras el especial, se libraron de críticas.

Que grandes artistas están pasando hoy por #ElUltimoViajeDeRocio



Para que luego vengan los trinkers hablando de circos.

Que se miren al espejo.#APOYOROCIO14D pic.twitter.com/1zsUH4Q2PT — PedriN (@Pedri_TV) December 14, 2021

Que homenaje tan cuidado, tan emotivo, tan respetuoso, tan desde su corazón. Que mujer tan fuerte, tan valiente, ha vuelto a resurgir de sus cenizas y esta vez ha vuelto para quedarse. Que nada ni nadie vuelva a robarte la felicidad ????#APOYOROCÍO14D #ElÚltimoViajeDeRocío pic.twitter.com/WcthGKyUoC — 4 De Septiembre (@4septiembre2015) December 14, 2021

Rosa Benito: "No vi el homenaje por que me remueve la pena"

Pero contar en la tele el momento en q Rocío dejo de respirar, cobrando dinerito no le remueve. #APOYOROCIO15D #SalvameRocio #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/7tuFyWAaiZ — SePuLTuReRa (@VeRSoN40) December 15, 2021

A que no sabíais que GloriaK, trabaja gratis?

Pos yo tampoco.

Va a soltar jilipolleces al sucedaneo de programa, a cambio de monedas de chocolate.

Que sois muy mal pensaos, hombre ya. #APOYOROCIO15D #ElUltimoViajeDeRocio #EnElNombreDeRocio — DramaQueen???????? (@andodespista) December 14, 2021

No creo que haya mejor y más bonito homenaje a Rocío Jurado que el proceso de recuperación y reparación de su hija Rocío Carrasco. Sentirse escuchada y cuidada, empodera. La verdad empodera. Bendito fuego fatuo el de La Jurado, jaleando a Rocío a vivir... #ElUltimoViajeDeRocio ???? pic.twitter.com/YhA0sJ8rEZ — Rocío (@rro_esfe) December 14, 2021

"No va a repartir ni el polvo que haya en las cajas"

Jorge Javier Vázquez preguntó a la hija de Rocío Jurado si repartiría algo de los contenedores. "¿Qué? ¿Cómo? No", contestó, sin dudarlo, en un primer momento. Sin embargo, segundos después, rectificó: "Bueno, ya veremos. No voy a decir que no". La respuesta de Carrasco también fue comentada en Twitter, donde recibió el apoyo de la mayoría de los usuarios al respecto.

"Qué manía con preguntarle si va repartir algo, ¡que no hay nadie que se lo merezca!", "El reparto ya lo hizo Rocío Jurado, nombrando a su hija Rocío Carrasco su heredera universal, punto y final" o "Los buitres ya se han llevado todo lo que no les correspondía. ¡Han facturado desde la muerte de su madre, mientras ella callaba y moría!", escribieron algunos de ellos.