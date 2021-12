'Sálvame' sustituyó sus habituales citas de las tardes de Telecinco, el martes 14 de diciembre, por un homenaje a Rocío Jurado bajo el nombre de 'El último viaje de Rocío'. Una cita en la que, aprovechando el traslado de las pertenencias de la artista al lugar de grabación de 'En el nombre de Rocío', se contó no solo con la presencia de distintos artistas que interpretaron algunos de sus temas, sino que incluso se llevó uno de los contenedores con posesiones de Jurado a Mediaset, donde su hija Rocío Carrasco tuvo la oportunidad de abrirlo para mostrar una pequeña parte de su contenido.

Rocío Carrasco muestra una de las capas de Rocío Jurado en 'El último viaje de Rocío'

"Está todo preparado", aseguraba Carrasco, sobre la próxima grabación de 'En el nombre de Rocío', motivo por el cual se trasladaron las pertenencias al lugar donde se llevaría a cabo. "Creo que, el número 18, que era el día de su cumpleaños, está elegido por algo", apostaba la madrileña, cuando le preguntaron sobre qué podía esconder el contenedor, mientras que, de los restantes, "puede haber de todo: su casa, sus muebles, su ropa de calle...". Objetos que le despertaban "mucha nostalgia y mucha alegría, porque no es solamente recordarla a ella, sino también es recordarlo todo".

"¿Crees que te vas a quedar algo?", preguntó entonces Jorge Javier Vázquez. "Sí, claro. ¿Cómo que si me lo voy a quedar? Ya me lo he quedado", apuntó Carrasco, con humor, tras lo cual matizó que "en mi casa tengo alguna cosa de ella". "¿Repartirás algo de los contenedores?", planteó el presentador. "¿Cómo? No", contestó la madrileña, tajante, para después replantearse mejor la cuestión y confesar que "ya veremos, a lo mejor. No voy a decir que no". "No sé qué voy a hacer con todo, pero sé que algún buen uso le voy a dar", confesó la hija de Jurado, deseando encontrar en los contenedores, por ejemplo, "alguna foto que no recuerdo", antes de abrir ella misma el contenedor que habían llevado a las instalaciones.

Rocío Carrasco abre el contenedor número 18, que contiene trajes de su madre #ElUltimoViajeDeRocio pic.twitter.com/1qwVfqNZqj — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 14, 2021

Trajes con historia

Carrasco no pudo disimular su alegría al toparse con varios de los vestidos de Rocío Jurado, entre los que sustrajo un traje "de los primeros que usó cuando llegó a Madrid, en los Canasteros". "Me lo voy a poner yo, creo. Para la próxima feria, me lo coloco", confesó la madrileña, sonriente, quien reconoció no conocer todas las historias de cada prenda de su madre que pudiera encontrar. "Cuando yo me llevé las cosas para el museo, que me llevé la mayoría de sus trajes de artista, hubo muchos como estos que los dejé apartados porque no sabía si iban a ser para mí y, otros, que no sabía qué iba a hacer con ellos", declaró Carrasco, sacando una de las capas de su madre, que incluso permitió lucir brevemente a Váquez, tras lo cual mostró un último e impresionante vestido de cola.