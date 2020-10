Telecinco, criticada por no emitir la rueda de prensa de Pedro Sánchez sobre el nuevo estado de alarma

Después de varias idas y venidas por parte del Gobierno, por fin han tomado una decisión para intentar parar el incremento de los afectados por el COVID-19. Por ese motivo, Pedro Sánchez ha comparecido en una rueda de prensa para dar todos los detalles sobre el nuevo estado de alarma que se impondrá en todo el territorio español excepto en las islas Canarias. Teniendo en cuenta la importancia de la comparecencia que ha hecho el presidente, la mayoría de las cadenas de televisión han modificado su programación del día para que se emitieran en directo las palabras de Sánchez. A excepción de Telecinco.

El canal principal de Mediaset ha sido duramente criticado por no haber realizado ningún tipo de cambio en su parrilla y dejar pasar la rueda de prensa donde se ha detallado cómo será el segundo estado de alarma que se vivirá en el país los próximos meses. A pesar de ser la noticia del día, Telecinco no ha cortado en ningún momento la emisión del programa presentado por María Patiño, 'Socialité'.

Mientras que en el programa de Telecinco ponían como noticia del día el juicio de Josep María Mainat, quien ha conseguido una orden de alejamiento contra su mujer, uno de los canales de Atresmedia, laSexta, no sólo ha emitido la rueda de prensa de Pedro Sánchez sino que ha modificado por completo su programación para centrarse exclusivamente en esa noticia, haciendo un informativo especial sobre las políticas que el Gobierno ha impuesto a los ciudadanos ante la crisis sanitaria que se está viviendo.

Normalmente el canal de Mediaset no ha tenido nunca reparos para cortar cualquiera de sus programa como 'Socialité', 'Sálvame' o 'Viva la vida' para emitir las ruedas de prensa que ha realizado el presidente en los últimos meses. Por ese motivo, la decisión de no haber emitido la comparecencia de Sánchez ha causado sorpresa y gran molestia a los espectadores de la cadena, que además han mostrado su indignación en las redes sociales.

Vergonzoso que Telecinco sea la única cadena generalista que no emite la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el #EstadoAlarma .

Gracias a @Mediaset me he enterado del discurso de Pedro Sánchez.¿Les interesa algo,a estos sinvergüenzas la PANDEMIA.?.Se divertían con la petit de Patiño.Solo pido a los telespectadores que no veáis ningún programa de TELECINCO.