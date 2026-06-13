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POLÉMICA

Críticas a '¡De viernes!' y Samantha Vallejo-Nágera por la exposición y trato a su hijo Roscón en el programa

Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera con síndrome de Down, acudió a '¡De viernes!' para hablar de su encuentro con el papa. Su actitud espontánea y la reacción de su madre para controlarle han desatado una tormenta de críticas en redes.

Críticas a '¡De viernes!' y Samantha Vallejo-Nágera por la exposición y trato a su hijo Roscón en el programa
©Mediaset
Por Diego LópezPublicado: Sábado 13 Junio 2026 19:00

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¡De viernes!

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2023 - Act

España

Corazón Entretenimiento

2,2

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El programa '¡De viernes!' de este 12 de junio ha sido el objeto de numerosas críticas en redes sociales por llevar como invitado al hijo de Samantha Vallejo-Nágera, Roscón. El joven de 18 años, que tiene síndrome de Down, ha sido noticia esta semana cuando pudo acercarse a saludar al papa León XIV durante su recepción en el estadio Santiago Bernabéu.

Su participación en el programa estaba, en principio, acotada a hablar sobre su interacción con el sumo pontífice, aunque el joven acabó soltándose y no dudó en salir a bailar en medio del plató cada vez que sonaba la música.

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En un momento de la conversación, incluso le preguntan por su tío Colate, "¿qué consejos te ha dado para ligar?". A lo que Roscón responde, "conoce a una cantante, Paulina Rubio". Y, aunque Samantha intenta pararle diciendo que "no vamos a hablar del tema", Roscón se lanza a cantar y bailar la canción 'Ni una sola palabra'.

Su madre, que en principio le defiende diciendo "estáis viendo a Roscón en estado puro" o "es un alma libre", acaba por intentar controlarle cuando no termina de calmarse: "Roscón, ahora hablo yo, acuérdate de la tablet". Y ya cuando el joven se pone a bailar la canción de 'Mamma Mía' y sufre un pequeño traspiés, su madre no para de llamarle: "Ven, rosqui, ven. Ven aquí", tocando el sofá repetidamente.

De "montar un circo con una persona con síndrome de Down" a "llamar a su hijo como a un perro"

Tras la emisión del programa, las críticas en redes no se han hecho esperar, aunque en esta ocasión han estado repartidas entre Telecinco y su progenitora.

A los primeros se les critica, sobre todo, la exposición de una persona con síndrome de Down y haber convertido en un circo lo que en principio iba a ser una sencilla entrevista para hablar sobre el papa.

A su madre, además de la exposición de su hijo, se le reprocha la forma en la que le trata, "llamándole venir como si fuera un perro". Aunque también hay usuarios que defienden la situación, asegurando que Roscón actuó de motu propio, y ni el programa ni su madre tienen culpa de lo sucedido.

'¡De viernes!' anotó este viernes un 6,3% de share y 634.000 espectadores de media con su versión express, y un 9,7% y 607.000 seguidores con la versión normal, emitida tras el partido de fútbol.

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