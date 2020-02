Crónica de los Oscar 2020: Una gala aburrida e insulsa cuya única emoción fue el reconocimiento a "Parásitos"

Los Oscar 2020 pasarán a la historia, pero no precisamente por ser la ceremonia de premios más amena. La sorpresa que ha protagonizado "Parásitos" ha sido la única emoción vivida en una noche en donde ha imperado el aburrimiento por una falta de hilo conductor entre los momentos de la gala. Y es que quizá lo de no tener presentador tampoco les ha funcionado.

Idina Menzel, Gisela y el resto de Elsas en los Oscar 2020

En 2019, los galardones más reputados de la cinematografía carecían de presentador, lo que marcó una novedad al agilizar la entrega de premios. Para esta 92ª edición planearon hacer lo mismo, pero lo cierto es que el resultado no fue nada positivo, pero ya no solo por la propia organización de la ceremonia, sino por la falta de implicación de gran parte de los premiados y premiadas de la noche.

La ausencia de discursos llenos de emotividad

Otros años, hemos visto cómo los rostros cinematográficos que se subían al escenario del Dolby Theatre protagonizaban momentos llenos de reivindicación por las injusticias que ocurrían en la industria del cine. Sin embargo, este año no ha ocurrido así salvo algún que otro chascarrillo protagonizado por varias de las mujeres que entregaban premios. Maya Rudolph y Kristen Wiig o Brie Larson, Gal Gadot y Sigourney Weaver sí han mostrado su oposición a la falta de mujeres nominadas. Pero eso sí, se ha quedado a medio gas.

Prueba de ello ha sido el discurso inicial protagonizado por Steve Martin y Chris Rock. Ambos hacían alusión a la falta de directoras y de afroamericanos nominados, pero llega un punto en el que da la sensación de que la Academia no aprende y suple esa ausencia de justicia en las nominaciones con unos minutos en lo que aceptan recibir pullas, como si solo con eso bastara. Pero lo cierto es que no y esta constante dinámica repetida llega a un punto en el que resulta paródica.

No hay presentador, pero tampoco un hilo conductor

Eminem en los Oscar 2020

La 92ª edición de los Oscar ha vuelto a carecer de presentador. No vamos a negar que entre los espectadores existía la queja generalizada de que su presencia alargaba la ceremonia, pero, en el punto actual, su falta tampoco la hace mejorar. En esta gala no ha existido un hilo conductor entre los premios, dejando que diferentes momentos musicales llenaran los entreactos, como la repentina e inesperada aparición de Eminem para cantar "Love Yourself" 13 años después de que lograra dicho premio.

Se ha tratado de una gala con actuaciones musicales entre las que se salva la aparición de todas las Elsas del mundo para interpretar juntas "Into The Unknown", el tema principal de "Frozen II". E incluso la de Eminem por haber significado que la canción que le dio el Oscar a "8 millas" finalmente fuera interpretada. Pero el resto no han estado a la altura, aunque también cabe remarcarse el bajo nivel de las propuestas en comparación con otros años. Quizá la Academia deba aprender de sus errores y buscar el punto medio para lograr desarrollar una gala entretenida a la par que ágil.

Gisela protagoniza uno de los momentos de la noche

Si hay un momento que quedará para el recuerdo de todos los españoles, ese será la aparición de Gisela sobre el escenario para cantar junto a AURORA, Idina Menzel y el resto de voces de Elsa del mundo. La exconcursante de 'OT 1' se convertía en la primera española en cantar en los Oscar y su intervención ha sido uno de los momentos más aplaudidos por los espectadores que estaban viendo la gala.

Janelle Monáe y Billy Porter en los Oscar 2020

Además, esta se situaba muy cerca del gran número de apertura de la noche protagonizado por Janelle Monáe y Billy Porter, el cual ha sido curioso que tuviera a dos artistas afroamericanos en unos Oscar que también se han caracterizado por ser muy blancos. Dejando de lado la parte política, la actuación ha sido el gran número de la noche, reconociendo a las películas que han protagonizado 2020 y dejando sin palabras a unos espectadores que asistían a una performance digna de aplauso.

En definitiva, "Parásitos" y el equipo capitaneado por Bong Joon-ho han sido los grandes triunfadores de la noche. Han hecho historia al convertirse en la primera cinta internacional en ganar el Oscar a Mejor Película, además de dar la sorpresa, pues el resto de categorías han cumplido con lo que estaba previsto que pasara. Pero también han puesto el punto de emoción a una gala carente por completo de ella y que se hacía a ratos tediosa. ¿Conseguirá la Academia enmendar sus errores y brindarnos con una 93ª edición más interesante?