Oscar 2020: España se va de vacío al no obtener ningún premio para "Dolor y gloria" ni "Klaus"

La madrugada del lunes 10 de febrero, hora española, Los Ángeles celebró un año más la gala de los Oscar, en la que ya es la 92º edición de los conocidos premios de cine estadounidenses. Una cita en la que tres españoles optaban a llevarse tres estatuillas a casa, algo que finalmente no pudo ser, tal y como hasta los propios protagonistas apuntaban dados sus fuertes rivales.

Pedro Almodóvar en la alfombra roja de los Oscar 2020

Pedro Almodóvar era uno de los afortunados españoles que optaba a ganar un Oscar, concretamente, a Mejor película extranjera gracias a su último trabajo, "Dolor y gloria". Una categoría en la que el film competía contra "Corpus Christi", "Honeyland", "Los miserables" y "Parásitos", la gran favorita y ganadora. El film coreano acabó la noche obteniendo no solo dicho galardón, sino tres más, de los seis a los que optaba: Mejor guion original, Mejor dirección y Mejor Película.

El trabajo de Antonio Banderas en "Dolor y gloria" también fue la causa de que el actor malagueño fuera nominado en la categoría a Mejor Actor, en la que competía con cuatro pesos pesados del cine estadounidense: Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce y Joaquin Phoenix. Este último, de hecho, era el gran favorito a llevarse el premio, algo que finalmente se acabó cumpliendo y que incluso Banderas esperaba. "Cuando no vas de favorito vas más tranquilo. Me siento absolutamente premiado no solo por la nominación sino desde que todo empezó, la carrera de premios desde Cannes", declaró el actor español, antes de que arrancase la gala.

Gisela, la gran afortunada

En cuanto al tercer nominado español, se trataba de Sergio Pablos, director de "Klaus". La película de Netflix era una de las nominadas en la categoría de Mejor largo de animación, donde competía con "Cómo entrenar a tu dragón 3", "¿Dónde está mi cuerpo?", "Mr. Link: el origen perdido" y "Toy Story 4", película que se acabó llevando el galardón, para decepción de muchos fans de la candidata española. Un amargo sabor de boca que no tuvo así Gisela, quien tuvo la ocasión de poner cierto toque español en la gala al subirse al escenario para interpretar "Into the Unknown". La artista pudo cantar el tema candidato a obtener el premio a Mejor canción original, junto a Idina Mezel y otras ocho cantantes que ponen voz al personaje de "Frozen", Elsa, en distintos idiomas de todo el mundo.