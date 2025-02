Por Pablo Fernández Pérez | |

La vida privada de la princesa Leonor es un tema, en mayor o menor medida, recurrente en los medios de comunicación desde que entró en su etapa formativa en el ejército. A partir de ese momento, en todos los actos públicos en los que ha estado o todos los momentos en los que se le ha podido ver se le ha relacionado con algún que otro chico, como si se buscara emparejar a la joven Borbón. El pasado 20 de febrero llegaban unas fotos a 'Tardear' con las que, nuevamente, se hablaba de la vida sentimental de la futura monarca.

Paloma García-Pelayo en 'Y ahora, Sonsoles'

Verónica Dulanto eran los encargados de mostrar unasjunto a sus compañeros del buque Juan Sebastián Elcano. La joven se encontrabacon el que se aseguró en el programa de Telecinco queal de una simple o sencilla amistad. "Los ven besándose apasionadamente", se decía en el programa de las tardes de Telecinco.

Rápidamente, de esto se hacen eco los demás medios y llega a 'Y ahora, Sonsoles', donde el mensaje que dan es el contrario: no hay beso. Allí, la periodista Paloma García-Pelayo afirmaba: "Según la información que me han facilitado testigos presenciales, nunca hubo un beso (...) Leonor está perfectamente preparada para no demostrar sentimientos en público tan claros". Además, García-Pelayo decía que, a partir de ahora, "va a ser muy difícil verla tan relajada y espontánea" debido a esto porque, según recriminaba, "el que se hable de un beso que no existe tiene consecuencias". Incluso, aseveraba que "periodísticamente", la información "no se sostiene".

Toma y daca

Como si de un partido de tenis se tratara, Frank Blanco recogía el dardo de la colaboradora de Sonsoles Ónega y contestaba: "¿Sabes qué pasa? Que tenemos en la competencia a gente que no hace más que decir que no hay beso. Pues amigos, no es que haya un beso, como mínimo hay dos". Con ello, el presentador catalán dejaba claro que esta no era la primera vez que fotografiaban a la princesa con este chico, ya que según ellos ya habría ocurrido en España.