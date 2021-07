Al final de cada trimestre, Netflix abre la mirilla y nos permite acceder a unos cuantos datos de audiencia de sus producciones originales más destacadas. En esta ocasión, la compañía estadounidense ha sido más generosa de lo habitual y ha desvelado las cifras relativas a multitud de títulos, desde 'Élite' hasta la exitosa 'Sombra y hueso'. Eso sí, como siempre recordamos, los datos compartidos proceden de la propia plataforma de streaming, que emplea una particular métrica por la cual si has visto dos minutos de alguno de sus contenidos ya contabilizada como que ha sido consumido.

Claudia Salas en la cuarta temporada de 'Élite'

En el terreno de las series, la gran triunfadora del trimestre ha sido 'Sweet Tooth: El niño ciervo', que irrumpió en 60 millones de hogares a lo largo de sus cuatro primeras semanas en el catálogo. Así pues, la ficción postapocalíptica se cuela en el olimpo de Netflix, que sigue estando liderado por 'Los Bridgerton' (82 millones). Otra producción original con un gran rendimiento ha sido 'Sombra y hueso', que en su primer mes alcanzó 55 millones de hogares, ganándose la renovación por una segunda temporada.

Alejándonos de la ficción anglosajona, 'Lupin' se mantiene como la gran triunfadora, ya que su segunda temporada ha sido vista en 54 millones de hogares, quedándose algo lejos de los 70 millones que fueron proyectados para su predecesora a comienzos de año. Por su parte, la segunda entrega de '¿Quién mató a Sara?' se cuela en 34 millones de hogares y la cuarta de 'Élite' se coloca un escalón por encima al alcanzar 37 millones. Aunque la métrica es más laxa ahora, ya que antes Netflix solo contaba a partir de la visualización del 70% de un episodio, cabe recordar que la primera temporada de 'Élite' llegó a más de 20 millones de hogares, según el anterior sistema.

El poder del cine

En plena convulsión del coronavirus, que ha provocado que los cines sigan teniendo una presencia limitada, Netflix ha visto recompensada su apuesta sobre todo con tres cintas: 'Ejército de los muertos' (75 millones), 'Ser padre' (74 millones) y 'Los Mitchell contra las máquinas' (53 millones). Mientras tanto, la segunda edición de 'Too Hot to Handle' (29 millones), 'The Circle' (14 millones) y la docuserie 'Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos' (19 millones) también han sido destacadas en el informe de la plataforma, del que se ha hecho eco Variety.