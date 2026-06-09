Los cuatro finalistas de 'Supervivientes' se despiden este martes de Cayos Cochinos

Por Fidel Conejero |

'Supervivientes 2026' encara ya sus últimos días de edición. La semifinal del reality de Telecinco, que se emite este martes 9 de junio a partir de las 23:00 horas con Ion Aramendi y María Lamela al frente, servirá como despedida oficial de los Cayos Cochinos antes de que el concurso traslade su desenlace a Madrid.

Los cuatro finalistas de la edición, Alba Paul, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Maica Benedicto y José Manuel Soto, vivirán sus últimas horas en Honduras después de casi cien días de convivencia, pruebas, hambre y desgaste físico. La gala estará centrada en el cierre de esta etapa en la isla, con el apagado de la palapa, el último balance de los concursantes y varias pruebas decisivas antes de la final.

Uno de los momentos más relevantes de la noche será el juego de líder, que tendrá consecuencias directas en la gran final. El ganador de la prueba quedará protegido frente a la primera expulsión de la última gala, mientras que los otros tres finalistas sí podrán quedar fuera nada más arrancar la final.

La prueba, titulada, obligará a los concursantes a completar un. El objetivo será llegar a la estación final con dos bolas y conseguir colocarlas en una mesa de madera. Quien logre completar el reto se llevará ely no podrá ser expulsado al comienzo de la final en las instalaciones de Fuencarral.

Además del liderazgo, los finalistas disputarán también el último juego de recompensa de la edición. En 'La última ofrenda', los cuatro participantes deberán mantenerse sujetos a una cuerda en una estructura triangular situada en el mar. A medida que avance la prueba, la inclinación aumentará y complicará la resistencia de los concursantes. El último en caer podrá disfrutar de su plato favorito antes de abandonar Honduras.

Aratz se sorprende al ver su cambio físico en 'Supervivientes'

El cambio físico de los concursantes tras 97 días en 'Supervivientes'

La semifinal incluirá también el descubrimiento del cambio físico de los finalistas tras 97 días de aventura y después de los cortes de pelo realizados durante la Mesa de las Tentaciones. Será una de las últimas imágenes de los concursantes en los Cayos Cochinos antes de regresar a España.

La noche tendrá además un componente más emocional con la última reunión en la palapa. Allí, los cuatro aspirantes leerán las cartas que escribieron a su "yo del futuro" y harán balance de lo vivido durante su paso por el concurso. Después llegará el tradicional cierre y apagado de la palapa, uno de los rituales más reconocibles del tramo final de 'Supervivientes'.

La gala contará también con la presencia en plató de Aratz Lakuntza, último expulsado de la edición, que se quedó a las puertas de convertirse en finalista. Con su llegada a Madrid y la despedida definitiva de Honduras, 'Supervivientes 2026' dejará todo preparado para resolver quién se convierte en ganador o ganadora de la edición el próximo jueves 11 de junio.