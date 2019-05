'Cuéntame cómo pasó': Ana Duato estuvo a punto de interpretar a un personaje muy diferente a Mercedes

Después de 20 temporadas, nadie se imagina a Mercedes, la matriarca de los Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', interpretada por otra actriz que no sea Ana Duato. Sin embargo, los planes iniciales de la serie eran bastante diferentes. Duato vivió el proceso de producción desde muy temprano, puesto que la idea original fue de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau. Y sobre esa Mercedes que estuvo a punto de no ser, y otras muchas cosas, habló con Mara Torres en una entrevista para "El Faro" de la SER.

Ana Duato como Mercedes en 'Cuéntame cómo pasó'

"Merche para nada estaba escrita para mí, porque yo era más joven", confesó Duato, presente desde los primeros compases del proyecto. "Viví la gestación de esa idea en la cocina de mi casa, pero yo estaba lejos de estar en el proyecto", aseguró para después soltar una pequeña bomba: "Estaba pensado, aunque el físico no correspondía, que hiciese de Paquita". Dicho personaje, finalmente, fue ocupado por la actriz Ana Arias.

Más allá de la edad del personaje, Ana Duato tampoco estaba del todo convencida por su propia inexperiencia. "Me sentía todavía lejos de poder hacer a Mercedes, porque me sentía inmadura a lo mejor como actriz. Me costó creerme que yo era Merche, y jamás hubiese pensado en aquel entonces que Merche iba a ser la mujer en la que se ha convertido", explicó con melancolía, segura de que llevará consigo a Mercedes toda la vida.

Ana Duato: "Viví la gestación de Cuéntame en la cocina de mi casa sin saber que yo sería Merche" | @cuentametve en @La_SER | Escucha aquí la entrevista completa: https://t.co/q4WfnY5jxT pic.twitter.com/d2V2u7WZj1 — El Faro (@ElFaroSER) 30 de mayo de 2019

"Mercedes es un personaje que lo llevo siempre dentro, porque me encuentro a tantas Mercedes en mi vida a lo largo de cada día... No puedo aparcarla, porque me la encuentro constantemente: la frutera, en la peluquería, en esa novela que lees y te inspira... Mercedes está hecha de muchas mujeres", reconoció la intérprete valenciana.

Imanol: marido de ficción, hermano de vida

En su relajada charla con Mara Torres, Ana también tuvo tiempo para ensalzar la figura de Imanol Arias, tanto profesional como personalmente. "Cuando conocí a Imanol, antes de 'Cuéntame', ya era una estrella. Como actor es una caja de sorpresas y siempre con nuevas ideas. Es como mi hermano. Llevamos media vida juntos y hemos pasado por muchas cosas, buenas y malas, y hemos estado siempre juntos".

La historia de "Milano"

Como en cada entrevista de "El Faro", Mara Torres pidió a su invitada que se ocultase tras un pseudónimo al menos los primeros minutos. "Milano", dijo ella. "No me lo he puesto yo, me lo ha puesto un tal Antonio", reconoció ante la curiosidad de la periodista, para después dar una explicación sobe el origen de dicho apodo, que tiene que ver con la madre de Imanol Arias, Tere.

"Tere es una mujer guapísima y estupenda, con unos ojos azules preciosos, transparente, que era una rubia entre una familia de morenas. Le llamaban 'la milano' por el pájaro. Y cuando Imanol me empezó a llamar Milano, yo creo que se emocionaba y todo, porque algo tan suyo, tan de su familia. Ahora forma parte de Merche y de los Alcántara, pero en aquel momento era algo muy suyo", apuntó la 'Milano' de San Genaro.