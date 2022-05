Daniel Tatay, el cura de 'Acacias 38', se quita la sotana en una sesión de fotos de Rísbel

La interpretación se ha considerado siempre como uno de los empleos donde el éxito es relativo. Tras diez años dedicándose a la profesión, Daniel Tatay ha logrado su primer papel protagonista en la gran pantalla a sus cuarenta años. Sin embargo, el actor se ha dejado ver en la televisión, interpretando diferentes personajes en ficciones diarias.

Daniel Tatay, con su torso al desnudo para RísbelRísbel Magazine

No obstante, cabe destacar que también tuvo su particular presencia desde las plataformas de streaming; de hecho, su último trabajo fue en 'El Cid' para Amazon Prime Video donde interpretaba a Beltrán. Por otro lado, los espectadores de Televisión Española (TVE) le recordarán por dar vida al párroco Telmo en 'Acacias 38', quien se vio inmerso en una curiosa trama para la época en la que se inspiraba el serial.

El personaje de Tatay tomó conciencia de que tenía un hijo y se mostró dispuesto a luchar por él. Una vez finalizó el rodaje de ambas producciones, el actor siguió formándose hasta llegar a la gran pantalla con un papel principal en "El Juego de las llaves". De la misma forma, hace un repaso en Rísbel de toda su trayectoria, confirmado además que hay otras profesiones que le han abierto el camino.

Modelo y bailarín

Además de dedicarse en cuerpo y alma a la interpretación, Daniel ha demostrado sus dotes en las tablas desde actuaciones teatrales o musicales como "El Guardaespaldas", "Dirty Dancing" u "Hoy no me puedo levantar" o el musical de Joaquín Sabina: "Vino a ver qué habíamos hecho con su trabajo... ¡A comprobar que no se la habíamos liado parda!", comentaba.

Daniel Tatay, dejando ver parte de su culo en RísbelRísbel Magazine

Asimismo, cabe destacar que no se define como "cantante" pese a haber prestado su voz a actuaciones musicales. Precisamente, todas estas tablas le han servido para fichar por la mencionada comedia romántica que dirige Vicente Villanueva ('Señoras del Hampa'). En la cinta se pone en la piel de Dani, compartiendo tramas con Eva Ugarte, Ricard Farré, María Castro o Miren Ibarguren.