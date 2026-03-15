'D Corazón' recuerda los inicios de Leticia Sabater en el 'Un, dos, tres', la vuelta ciclista y más

Por Redacción |

Poca gente tiene una carrera tan peculiar como Leticia Sabater. La cantante y presentadora cumple cuarenta años de trayectoria y desde 'D Corazón' le han rendido homenaje en su sección 'Los superagentes de la tele'. En ella, el programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos ha desempolvado los archivos en los que pudimos ver a Leticia Sabater debutando como figurante del 'Un, dos, tres...' en el año 1986.

Tras acompañar a Fedra Lorente en el programa en el que parodiaron la famosa ópera Carmen, los periodistas Héctor Alabadí y Almudena Lizana han recordado cómo Leticia Sabater fue azafata en la vuelta ciclista en la época de Perico Delgado o Induráin. Además, la catalana también formó parte de La Segunda como presentadora de continuidad en los 90, dando paso a la programación de la cadena.

Leticia Sabater hizo de figurante del 'Un, dos tres...' en 1986 junto a Fedra Lorente

Sin embargo, uno de sus grandes triunfos profesionales fue cuando se convirtió en colaboradora de 'Por la mañana', el programa presentado por Jesús Hermida en Televisión Española. Allí, Sabater siempre ha contado que aprendió muchísimo y muy rápido, aunque vivió un momento incómodo cuando, sin querer y por culpa de la emoción, se cayó encima del público con la visita del cantante Rick Astley.

Después de ser una 'chica Hermida', Leticia Sabater dio el salto al rol de presentadora con 'No te lo pierdas' en 1990, su primer programa infantil, aunque no el único, ya que en 1997 regresó a la cadena pública para ponerse al frente del mítico 'Mucha marcha', formato que tuvo hasta a un jovencísimo Juanra Bonet como colaborador.

Héctor Alabadí y Almudena Lizana son 'Los superagentes de la tele'

Otras facetas

En 'Los superagentes de la tele' tampoco han dejado pasar la faceta como cantante y actriz que tuvo Leticia Sabater, trayendo al presente aquel 'Tu vecina favorita', que fue la canción con la que arrancó su carrera musical en 1991, o aquel papel con el que debutó en la interpretación en la serie 'Taller mecánico', junto a Antonio Ozores o Florinda Chico.