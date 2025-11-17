Leticia Sabater es "La conejita de Papá Noel" en su nuevo villancico y le pide un "buen rabo gordito y peludo"

Por Sergio Navarro |

Las luces de Navidad ya invaden nuestras calles aunque quede más de un mes para las celebraciones. Todo se adelanta y Leticia Sabater no iba a quedarse atrás, quien siguiendo con su tradición de un nuevo villancico al año ya ha lanzado el de 2025: "La conejita de Papá Noel". Y es precisamente en este animal en lo que se convierte la artista en estas fechas tan señaladas.

Leticia Sabater baila en la nieve con Melchor borracho y Papá Noel empalmado

Leticia solo pide un regalo este año: "un buen rabo" que sea "gordito y peludo", pero luego matiza que "de conejita, no seas malpensado". Sin embargo, toda la canción te lleva a eso, pues no hay duda de que a Sabater le gusta un buen doble sentido jugando entre la inocencia y lo sexual, sin dejar lugar a dudas en su estribillo.

"Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito, que si te doy un meneo y el rabo esté siempre bien pegadito. Ponme el rabo atrás, que ese rabo esté durito, que esta Navidad, pa ti mi conejito". Sutil. Con esa delicadeza también entona frases como "Deja la zambomba, yo soy tu bombón" o "No se te olvide Melchor, una zanahoria para mi conejo". Cuando abre el regalo, parece que han acertado y Leticia lo disfruta: "Caray, qué gustito".

Leticia Sabater, multiplicada en el videoclip

El videoclip

Para los amantes de los temas de Leticia Sabater y sus videoclips,. Una letra divertida con una melodía pegadiza que lo da todo para pasarlo bien entre amigos y de fiesta.

Y el videoclip mantiene su peculiar estética. Cromas de paisajes nevados y navideños, transiciones que sorprenden, imágenes insertadas de lo que surja, iluminación poco cuidada, unos grafismos no muy modernos y ella apareciendo multiplicada en pantalla.

También, como es tradición cuenta con amigos que se suman participando en el vídeo con sus disfraces y bailes. No falta un Papá Noel empalmado, tres Reyes Magos borrachos (eso sí, Baltasar podría haber sido un negro y no un blanco pintado) e incluso unos niños disfrazados con máscaras de conejo no han querido perderse la oportunidad de salir en este videoclip. Como detalle final, Sabater manda un guiño a la otra reina de la Navidad: a Mariah Carey.