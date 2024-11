Damián Mollá, Barrancas en 'El hormiguero', responde al supuesto veto de Rigoberta Bandini

Por Pablo Fernández Pérez |

En medio de toda esta polémica entre 'La revuelta' y 'El hormiguero', están saliendo declaraciones y titulares de muchos famosos que quieren unirse a la lucha, posicionándose con alguno de los dos bandos. Como ya recogió FormulaTV, incluso excolaboradores del programa de Pablo Motos se han pronunciado al respecto.

Rigoberta Bandini en 'La revuelta'

En el pasado programa de David Broncano del día 25 de noviembre,. Era evidente que(donde se graba 'La revuelta'), y, en ocasiones, se hicieron varias referencias a ello. En un momento,diciéndole horas antes del programa que, lo que hizo que

"Ya sabías que era broma, ¿no? Si yo estoy vetada, además, yo no puedo ir", aseguraba la cantante ante el asombro del presentador. "¿Por qué?", le dijo él, a lo que Bandini contestó: "Ni siquiera lo sé. No he ido ninguna vez, pero una vez que se sugirió desde mi entorno, se dijo que no". "Igual porque dije la palabra 'teta', no lo sé", reflexionaba la cantante, extrañada ante la situación.

La hormiga enfadada

Damián Mollá, cómico que pone voz a Barrancas en el programa de Pablo Motos, al ver el testimonio de Bandini en 'La revuelta', decidió contestar en su perfil de X visiblemente molesto: "Hay pocas frases que al nombrarlas pasen de ser mentira a verdad. No he verificado, pero creo que esta es una de ellas. No sé si hay un término para esto. Yo propongo "verdulo". ¿Qué nombre le pondrías tú?", escribía Mollá en su perfil de la ya mencionada red social, reaccionando a una noticia que hablaba del supuesto veto que destapó la cantante de 'Ay mamá' en La 1.