Dani Martínez presentará 'Hitster', el nuevo concurso musical de La 1

Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha desvelado quién estará al frente de 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', uno de sus próximos formatos de entretenimiento. La corporación ha anunciado que Dani Martínez será el encargado de presentar este concurso musical basado en el exitoso juego de mesa, cuya adaptación televisiva llegará próximamente a La 1 en colaboración con Fremantle.

Con este proyecto, el presentador leonés vuelve a ponerse al frente de un concurso, un género que conoce bien tras haber conducido formatos como 'El concurso del año'. En los últimos años, Dani Martínez ha estado vinculado principalmente a espacios de entretenimiento y humor, destacando especialmente con 'Martínez y hermanos', programa del que es creador y presentador.

Dani Martínez vuelve al formato concurso

El propio presentador ha celebrado este nuevo reto profesional, asegurando que aceptó el proyecto desde el primer momento por el éxito que ha cosechado el formato en Europa. "Hacía casi diez años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo con 'Hitster' no me lo pensé. Estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente", explica en el comunicado difundido por RTVE.

Martínez también destaca ely el ambiente festivo que pretende transmitir. "Un concurso donde, casi como una verbena, es. Es divertido, tiene mucha música y es muy jugón", asegura.

Dani Martínez será el presentador de 'Hitster', el nuevo concurso musical de La 1

Así será 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'

El concurso enfrentará a dos equipos formados por participantes de distintas generaciones, que deberán situar canciones en una línea temporal según el año en que fueron publicadas. El equipo que consiga colocar correctamente diez temas accederá a una final en la que luchará por un premio en metálico.

La adaptación española llega después del éxito cosechado por el formato en otros países. Su versión alemana se convirtió en el estreno de entretenimiento más visto de RTL en los últimos cinco años y ya se han confirmado nuevas adaptaciones internacionales. En España, el programa será producido por RTVE junto a Fremantle y se grabará en el centro de producción de Sant Cugat.