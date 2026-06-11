RTVE prepara 'Hitster', un nuevo concurso musical basado en el exitoso juego de mesa

Por Fidel Conejero |

RTVE sigue ampliando su catálogo de formatos de entretenimiento tras los anuncios de 'El escondite' y 'El túnel: avanza y gana'. La corporación ha anunciado ahora la preparación de 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', la adaptación televisiva del popular juego de mesa musical creado por Jumbo Group, que desde su lanzamiento en 2022 se ha convertido en uno de los títulos más vendidos en numerosos países.

El concurso pondrá a prueba los conocimientos musicales de sus participantes a través de una mecánica tan sencilla como reconocible para quienes ya conocen el juego. Dos equipos, integrados por concursantes de diferentes generaciones, tendrán que construir una línea temporal colocando correctamente distintas canciones según el año en que fueron publicadas.

Objetivo: completar una línea temporal de grandes éxitos musicales

El objetivo será ordenar de forma correcta una selección de grandes éxitos musicales que abarcarán desde clásicos de décadas pasadas hasta algunos de los temas más recientes del panorama musical. El primer equipo que consiga completar correctamente una línea temporal de diez canciones obtendrá el pase a la final, donde estará en juego un premio en metálico.

Lallega después de los buenos resultados obtenidos por el formato en otros mercados. Su versión para televisión se estrenó, donde se convirtió en elde entretenimiento en prime time de laen los últimos

RTVE producirá el concurso en colaboración con Fremantle, responsable también de otros formatos de entretenimiento de éxito. Las grabaciones tendrán lugar en el centro de producción que la corporación posee en Sant Cugat.

La cadena pública define el proyecto como una apuesta por el entretenimiento familiar, con una mecánica que busca involucrar tanto a los concursantes como a los espectadores desde casa. El programa combinará canciones de distintas épocas, retos musicales y actuaciones en directo, con el objetivo de reunir frente al televisor a varias generaciones de espectadores.