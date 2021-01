Daniel Retuerta denuncia que lleva 11 años recibiendo insultos por su papel en 'El internado'

Hace más de una década, Daniel Retuerta tuvo el honor (o la desgracia) de interpretar a uno de los personajes más odiados de la televisión española. Seguramente muchos asociarán su nombre y su rostro con Roque de 'El internado: Laguna negra'. Sin embargo, el papel más recordado del actor y rapero sigue provocándole más de un dolor de cabeza once años después del final de la serie.

Según ha denunciado Retuerta a través de sus redes sociales, lleva once años recibiendo insultos por culpa de su personaje en la ficción de Antena 3. Y para demostrarlo el actor ha publicado un tuit junto a una captura con algunos de los mensajes enviados por una persona anónima que aprovecha el próximo reboot de la serie para arremeter contra él.

"Tú, enano de mierda. Están haciendo un nuevo Internado. Espero que aquí no se carguen a gente como tú lo has hecho. Desgraciao", escribe la usuaria, que parece confundir al personaje con el actor. "Es que si es una persona que confunde realidad con ficción... Hay que asumir que ha visto la serie. Entonces, ¿qué cojones haces hablándole a un muerto?", contesta Retuerta.

Además, el madrileño señala que ni de lejos se trata de un caso asilado, que lleva soportando "11 años con mensajes como este", pero que no los ha publicado todos "porque llorar todo el rato tampoco es del agrado". Y es que, aunque parezca absurdo, todavía hay fans de la serie que siguen sin superar que Roque, uno de los jóvenes estudiantes del internado Laguna Negra, resultase ser el traidor de la serie.

Quiero dejar claro que no se si la chavala tendrá 11 años. Digo que son 11 años con mensajes como este.

Y también digo que no es un caso aislado pero no los publico todos porque llorar todo el rato tampoco es del agrado. Pero no se, ayer me apetecía compartirlo.