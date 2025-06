El dardazo de Matamoros a Isa Pantoja en 'La familia de la tele' que confirma que ella no se va de TVE

Por Redacción |

La familia de la tele ' se despedía de la audiencia de La 1 el 18 de junio de 2025, tras 32 programas emitidos en la cadena pública. En el último programa producido por La Osa Producciones,, haciendo homenajes a colaboradores, presentadores y reporteros.

Una de las personas que no ha querido perderse el adiós de 'La familia de la tele' ha sido Isa Pantoja, que fue anunciada como el fichaje bomba del formato en el desfile con el que arrancó el programa. La hija de Isabel Pantoja se conectaba a través de una videollamada porque está a punto de dar a luz, de hecho, ya ha alcanzado las 40 semanas de embarazo, por lo que la llegada de su segundo hijo podría ser inminente, tal y como bromearon en directo.

Kiko Matamoros, en el último programa de 'La familia de la tele'

"Hoy cumplo la semana 40 así que en breves momentos...", decía Isa Pantoja. "Te veo ya en '¡De viernes!' dentro de poco", saltaba Kiko Matamoros, desatando la risa de todos los presentes en plató e incluso de la propia hija de Isabel Pantoja, que negaba rápidamente con el dedo. "No, yo me quedo, yo me quedo", contestaba Isa Pi, dejando claro que no piensa volver a Mediaset y que se queda en RTVE a pesar del final de 'La familia de la tele'.

A Lydia Lozano le daba un ataque de risa en ese momento al pensar que el programa ha durado tan poco que no han podido ni cubrir cómo la del clan Pantoja daba a luz a su segundo hijo. "No nos ha dado tiempo ni al parto, nos vamos nosotros antes", conseguía decir la periodista.

Isa Pantoja conecta en directo con 'La familia de la tele' en su final

Muy agradecida

"Quería deciros que me lo he pasado superbien, que me he divertido muchísimo", comentaba Isa Pantoja, poniéndose más seria para despedir el programa. "Era un reto porque nunca había trabajado con vosotros, me parecéis unos profesionales y personas de las que puedo aprender cosas. Me quedo con lo bueno, así que gracias por darme la oportunidad. Voy a llorar y todo", terminaba, emocionada.