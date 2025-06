María Patiño escapa del sarcófago y abandona el final de 'La familia de la tele': "No podía respirar"

Por Sandra Alcaide Barrón | |

El pasado miércoles 18 de junio ' La familia de la tele ' se despedía de TVE tras su cancelación. Para estoque representara en su máximo esplendor ese humor que tanto les caracteriza. Decidieron que la mejor forma para decir adiós al programa

María Patiño, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros simularon ser los muertos, por lo que iban cada uno dentro de un sarcófago. Por otro lado, Alba Carrillo, Lydia Lozano y Belén Esteban se disfrazaron como faraonas para dirigir la comitiva y custodiar a sus compañeros. Justo antes de iniciar con su marcha fúnebre, María Patiño hizo saltar las alarmas de todos. Belén Esteban tuvo que acudir a su rescate para abrirle la tapa, mientras la presentadora se marchaba sin dar mucha explicación al respecto.

María Patiño sale agobiada de su sarcófago en 'La familia de la tele'

La apodada como "La patrona" liberaba a su querida amiga, que al parecer estaba agobiada al sentir que no podía respirar. Inés Hernand y Aitor Albizua, que no entendían muy bien la situación, comentaban: "¿Se ha agobiado María? Pero vamos a ver, ¡si yo he vivido en pisos más pequeños que eso, María Patiño! ¿Qué te pasa?".

A partir de aquí se iniciaba una persecución de ambos copresentadores a su otra compañera. Finalmente consiguieron dar con ella y mantener una conversación, aunque no lograron que regresara a plató. "No hemos terminado todavía, seguimos en directo. Quiero saber qué pasa, ¿por qué has huido como una paloma blanca?", le decía Aitor Albizua.

Belén Esteban y Lydia Lozano, preocupadas por María Patiño en 'La familia de la tele'

Su explicación

Tras esto, María Patiño daba por fin a sus compañeros la explicación de por qué había abandonado el sarcófago: "No podía respirar". Además, la periodista creía que el programa había finalizado ya, pero de igual forma poco le importó que su compañero le dijera que aún seguían en directo porque igualmente no volvió a aparecer en pantalla. "Pero acompáñame a plató", insistía Aitor Albizua. Sin embargo, finalmente se daba por vencido y soltaba una pequeña pulla a su compañera: "Nada, que María Patiño no quería hablar con nosotros, por fin las verdades". Y de esta forma continuaban su ritual de despedida sin la tercera presentadora de 'La familia de la tele'.