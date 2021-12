La séptima entrega de 'La isla de las tentaciones' del miércoles 22 de diciembre, concluyó con una nueva hoguera de los chicos, en la que Darío Sellés descubrió que su pareja, Sandra Férriz, había vuelto a serle infiel en el reality, después de haber cometido el mismo error antes de entrar y haberle pedido que guardara el secreto en el reality. Un descubrimiento por el cual el alicantino solicitó una hoguera de confrontación, después de, además, escuchar las duras críticas que la murciana había lanzado en su contra.

Sandra se besa con Rubo en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy muy confundido, porque estoy muy enamorado de ella, pero creo que ella no lo está de mí. Ahora mismo, no confío en ella, sinceramente", valoró Sellés, quien recordó el momento en el que la infidelidad de su novia había salido a la luz, momento en el que "me libré de un mal muy grande. No lo veía y es verdad que no me he valorado". "Me gustaría ver que está arrepentida. A lo mejor así podría darle mi voto de confianza, porque hoy no lo tiene", deseó el alicantino, antes de escuchar las duras palabras que Férriz lanzaba en su contra en Villa Paraíso. "Yo podría poner a mi novio como lo que es, porque con él hago lo que quiero", aseguraba la murciana, para después manifestar que "yo no soy así porque quiera, sino porque tú a mí me has fallado. Es tu problema, no el mío. Si has sido un guarro, es tu problema".

"¿Yo tengo que aguantar eso?", soltaba Sellés, indignado ante las palabras de su novia, que incluso llegó a tachar a sus amigos de "guarros" y lo acusó de que "me está dejando de algo que no soy". "No puede ser así. No entiendo nada. Yo nunca la he fallado, en la vida", aseguraba el alicantino. "¿Por qué crees que lo dice? ¿Alguna vez ha desconfiado de ti?", preguntó Sandra Barneda, momento en el que el novio de Férriz respondía, tajante, que ella había desconfiado "toda la relación", aunque "jamás le he dado motivos". "Yo quiero verla arrepentida, porque no tiene nada de que hablar de mí. Si lo tiene, que lo diga delante de todos, porque quiero ver qué problema tiene, en qué la he fallado. Porque yo no lo sé", añadía el participante.

"No merece ni una lágrima"

Darío, sorprendido al ver la infidelidad de Sandra en 'La isla de las tentaciones'

El alicantino y sus compañeros escucharon cómo Férriz reconocía ante sus compañeros del reality su infidelidad, algo que achacó al hecho de que su novio "no me quería, no me sentía deseada. No nos acostábamos ni juntos, no me valoraba". "No lo he dejado, porque sé que si lo hago, nunca jamás podría volver con él", aseguraba la murciana, a quien se pudo ver hablando con Rubo antes de que ambos se besaran. "La respuesta ya la tengo", apuntó Sellés, tranquilo a pesar de todo, para después señalar que "aquí se ha visto lo que hay. Creo que no me hacen falta más palabras. Si ha hecho esto ahora...". "Y no lo he contado por ella", lamentó Sellés, al recordar su silencio sobre la infidelidad de su novia, anterior al reality.

"Me alegro de que se haya ido con el chaval, al final me ha dado la respuesta fácil: que no es la mujer de mi vida", declaró el alicantino. Asimismo, el novio de Férriz vaticinó sobre ella que "aquí no se va a arrepentir por ira, por rabia o por lo que sea. Pero cuando se vaya a su casa, me va a recordar siempre", antes de solicitar la hoguera de confrontación. "Me siento utilizado", confesó el alicantino. A pesar de todo, Sellés dejó claro que su pareja "no merece ni una lágrima. Todas las que he echado, ¿de qué han valido?". "Es flipante. Una persona que está enamorada, eso no te lo hace", opinó el participante, embargado por la "decepción". "Me siento una mierda, porque no he pensado en mí en ningún momento. Siento que me he dejado llevar por estar enamorado", valoró el alicantino.