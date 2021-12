La séptima entrega de 'La isla de las tentaciones 4', emitida el miércoles 22 de diciembre en Telecinco, dejó tras de sí un momento no demasiado inesperado: los besos que compartieron Rosario Cerdán y Simone Coppola. A pesar de que la valenciana había vivido un acercamiento con Suso e incluso terminó manteniendo relaciones con él, Cerdán terminaba cediendo a la tentación con el italiano, algo que no sentó nada bien a su pareja, Álvaro Boix. El valenciano, de hecho, estalló contra su novio al descubrir lo ocurrido en la hoguera, a pesar de que él había mantenido relaciones con Sabela en dos ocasiones, una de las cuales ni siquiera dejó dormir a sus compañeros de Villa Playa.

Rosario y Simone se enrollan en 'La isla de las tentaciones'

"No me siento muy bien, creo que estoy echando de menos a Rosario. Tengo ganas de hablar las cosas con ella, pero las imágenes son tan duras que no sé si arreglaremos las cosas", confesaba Boix, al comenzar su turno en la hoguera. De hecho, el valenciano reconoció que "si fuese por mí, no vería imágenes, porque me van a matar. Ahora mismo, no soy capaz de perdonar esto", tras lo cual destacó el hecho de que "tiene a dos tíos rondando y pienso que ha podido ser débil". "Me he dejado llevar porque es lo que siento. Al final, me está fallando ella a mí", criticó Boix, de su novia, después de defender que "yo en ningún momento he sido débil".

Boix vio entonces cómo Cerdán describía su relación como "una mierda", para después reconocer que "he estado todo el tiempo atada, inconscientemente". Asimismo, la valenciana admitió que "solo me apetecía estar con él. Aparte de los estudios y trabajo, mi vida era él". "Ella lo único que quería era llegar a casa y verme a mí, eso lo sé. Siempre ha tenido la libertad de hacer lo que ha querido, con quien ha querido y no lo hacía, porque quería estar conmigo. Y eso me lo decía a mí", confesó Boix. El valenciano apuntó entonces que "todo pasa por algo y si se ha dado cuenta aquí que puede ser ella, que me lo diga a mí primero. No vengas diciendo una cosa y luego demuestres otra. Porque ella a mí, me amaba", antes de ver a Cerdán no solo besándose con Suso, sino también bailando muy sensual con Coppola, con quien terminaba besándose también.

¿Se ha dejado llevar Álvaro con Sabela por las imágenes de Rosario?



???? Tal cual

?? No lo veo así



???? #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/rnpWh7SXKM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

"Está jugando con fuego"

Álvaro, afectado por las imágenes de Rosario en 'La isla de las tentaciones'

"¿Qué mierda está haciendo aquí, para qué hemos venido? No la he visto arrepentida en ningún momento", estalló el valenciano al concluir el vídeo, momento en el que Sandra Barneda le recordó que "tú también te estás dejando llevar. Y cuando lo haces, ¿piensas en ella?". "Hay veces que sí", contestó el aludido. "Cuando estás con Sabela, ¿estás pensando en Rosario?", insistía la presentadora, a lo que Boix respondió que "no cuando estoy con Sabela, pero cuando tengo un momento a solas, pienso bastante en ella". "¿Crees que ella no lo hace?", planteó Barneda. "No lo sé. Tengo una carga en el pecho que no sé si quiero llorar o qué", admitió Boix.

El valenciano criticó de su pareja que "me vende la moto de que me ama, que vamos a salir juntos y después veo esto, me duele. Porque, para mí, era todo", tras lo cual fue sorprendido por Barneda cuando le preguntó si "estás preparado para vivir una vida sin Rosario". "Si te digo que sí, miento, porque soy débil", admitió el valenciano, entre lágrimas. "Con todo lo que ha pasado, si sigues pensando que la quieres, no significa que seas débil", puntualizó entonces Nico Aubert. "Ya, pero he venido aquí porque era mi última oportunidad de que esto saliera bien. Y pienso que no lo ha valorado", declaró Boix, quien incluso manifestó tras la hoguera su idea de que "Rosario no me quiere y no sabe el tío que tiene a su lado. Está jugando con fuego y, al final, se va a quemar".