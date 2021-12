El miércoles 22 de diciembre, Telecinco emitió la séptima entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los chicos vivieron una nueva hoguera. En ella, Nico Aubert volvió a mostrarse muy afectado por ver no sólo como su novia, Gal·la Mora, se besaba con Miguel, sino que ambos terminaban protagonizando todo un edredoning tras sus "manualidades" en el anterior programa. Un sentimiento que incluso empujó al rumano a echarse a correr lejos de la hoguera, incluso después de que él mismo hubiera mantenido relaciones con dos de las solteras de su villa.

Nico, hundido tras ver a Gal·la acostándose con Miguel en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy sintiendo un montón de inseguridades, porque no lo llego a comprender", confesó Aubert, al recordar lo ocurrido en la anterior hoguera, cuando se mostró hundido tras ver a su novia con otro hombre. "No sé si es envidia, celos... nunca me he sentido así. ¿Por qué con él sí, pero conmigo, no?", cuestionó el rumano, tras lo cual pudo ver a su novia junto a Miguel, muy juntos, al igual que compartiendo múltiples besos. "Me da una pena enorme, porque a él lo veo con ganas de hacerlo ya todo, porque sabe que el día que acabe esto, no le va a volver a hablar. Y ella quiere esperar, pero no sé a qué", comentó Aubert.

"Me hacen no volver a valorarme. ¿Por qué no me quería y por qué con él le apetece?", manifestó el futbolista, embargado por una sensación que pareció aumentar cuando vio cómo Mora mantenía relaciones con Miguel, lo que lo dejó incapaz de "hablar ahora mismo". "Se ha acostado con este chico dos veces en una semana y yo me he tirado para acostarme con ella una vez, tres meses", desveló Aubert, antes de reconocer sobre su pareja que "la idolatro tanto, que no veo nada más allá de ella". "Sé que le atrae físicamente y que le apetece, porque la conozco, pero ella nunca va a querer quedar por debajo de mí", observó el novio de Mora, achacando su comportamiento a la pura venganza.

Nico: "Lo que he visto ahí no lo puedo perdonar. La idolatro tanto..."



"Me quiero olvidar ya de todo"

Nico trata de calmarse tras huir de la hoguera en 'La isla de las tentaciones'

"¿Serías capaz de perdonarla?", quiso saber Sandra Barneda. "Aún falta mucha conversación, pero lo que acabo de ver, no lo puedo perdonar", admitió Aubert, tras lo cual manifestó que "ahora mismo me siento en estado de shock. No me esperaba ver las cosas que le hacía a Miguel y para mí, es muy duro verlo. Es inexplicable". A pesar de que la presentadora siguió adelante con la hoguera al no haber más imágenes de Mora, el rumano interrumpió la cita al advertir que "me voy a ir de aquí ahora mismo. No aguanto estar aquí".

A pesar de que sus compañeros trataron de calmarlo, Aubert sorprendía a todos los presentes al ponerse en pie de repente y comenzar a correr lo más rápido posible, hacia la playa. "No puedo más. No lo entiendo, ¿por qué ha hecho eso? No entiendo por qué a él sí y a mí, no", mascullaba el novio de Mora, visiblemente afectado. Minutos después, el rumano regresaba con sus compañeros, quienes lo recibieron con besos y abrazos: "lo siento, no puedo más. Me tiembla todo el cuerpo, no quiero hablar del tema". "Me siento muy incómodo. No sé qué responder cuando veo esto. No quiero venir a la hoguera por no ver esas imágenes. Me quiero olvidar ya de todo", deseó Aubert.