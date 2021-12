La séptima entrega de 'La isla de las tentaciones 4' mostró un hecho inédito en la historia del reality: una de las parejas podría verse cara a cara antes de la hoguera final. La decisión se dejó en manos de los chicos, quienes optaron por ceder dicho privilegio a Alejandro Nieto, dado lo mal que lo había pasado en los últimos días ante su temor de perder a su pareja, Tania Medina. Una noticia que ambos recibieron con alegría, un tanto empañada al descubrir que el encuentro solo duraría tres minutos y no podrían hablar ni tocarse.

Tania y Alejandro, emocionados por volver a verse en 'La isla de las tentaciones'

"No duermo, no como... no puedo más", manifestaba Nieto, cuando él y sus compañeros recibieron en su villa a Sandra Barneda, quien les anunció el hecho de que uno de ellos podría ver a su pareja, antes de darles tiempo para elegir quién sería el afortunado. "Yo necesito eso como agua de mayo", insistió el gaditano, mientras algunos de sus compañeros manifestaban la misma necesidad. "Yo lo siento por Darío, por Josué... pero Alejandro lo necesita más que nadie", opinó Nico Aubert, decisión con la que coincidió Josué Bernal. "Yo lo he pasado muy mal, pero lo que yo necesitaba creo que ya está hecho, que es que se hiciera público. Y tú lo estás pasando muy mal y creo que lo necesitas más", declaró Darío Sellés, quien se había mostrado muy afectado tras salir a la luz la infidelidad de su pareja antes del reality, y al que también se sumó Álvaro Boix.

"Sois de puta madre. Sois muy buenas personas", elogió el afortunado, quien confesó sentir "ganas de hablar con ella y quedarme tranquilo. Sea lo que sea, como si quiere seguir avanzando con el largo, que me lo diga. Esta incertidumbre me está matando". "Sé que me quiere, pero no sé si se está olvidando de mí", manifestaba además Nieto, a quien Barneda recordó que "tienes una oportunidad única que generosamente te han dado tus compañeros. Que no te venza la ira". La presentadora acudió a continuación a Villa Paraíso, para transmitir la decisión de los chicos a sus novias. "No sé qué decir, estoy muy nerviosa", confesaba Medina, tras lo cual compartió su deseo de "ver que me sigue amando y me gustaría que mejorara ciertas cosas que para mí son muy importantes, como el respeto hacia mí". Por su parte, Nieto prometía "dejar un poco la ira y el dolor que tengo y voy a guiarme por el corazón, decirle lo que siento, que confíe en mí porque yo confiaré en ella".

¡Así ha sido el reencuentro de Tania y Alejandro!



"Me da rabia que no sepa amarme bien"

Tania y Alejandro se encuentran cara a cara en 'La isla de las tentaciones'

Ambos pudieron verse cara a cara con un cristal entre los dos, momento en el que el gaditano aseguraba que "lo estoy pasando muy mal" y le pedía a la canaria que no estuviera tan pegada a Stiven. "Habla bien de mí. Me estás fallando", apuntó por su parte Medina, a quien Nieto reprochó que era ella la que hacía tal cosa, al estar con el soltero. A pesar de todo, el gaditano cerró el encuentro señalando que "eres lo más bonito de mi vida", antes de que Barneda los obligara a separarse, entre lágrimas. "Estoy mal, descolocada. Me esperaba olvidar lo que vi en la primera hoguera y me he dado cuenta de que no es así. Creo que él no es consciente de lo que ha hecho y tampoco me ha pedido disculpas, y eso es lo que a mí realmente me preocupa", reflexionó la canaria.

Dicha sensación distaba mucho de la que abordaba a su pareja, quien reconoció ante Barneda que "yo sabía que me quería, se lo he visto en los ojos" y manifestó que "me quiero casar con ella". "Me ha dicho que la respete, que se me va la boca, pero no sé en qué. No sé qué ha visto, pero ahora mismo estoy muy feliz", declaró Nieto. En el lado opuesto, aunque contenta, Medina admitió ante sus compañeros que "me he sentido un poco atacada, porque en ningún momento se ha parado escucharme". "En la hoguera final, necesito que se vea y se dé cuenta de que el no puede ser así conmigo, porque no lo voy a permitir", recalcó la canaria, con sus "pequeñas dudas, porque no vi del todo al Alejandro que esperaba". "Me da rabia que me ame tanto, pero no sepa hacerlo bien", añadía Medina, mientras Nieto, en Villa Playa, confesaba que "me he quedado muchísimo más tranquilo, era lo que necesitaba".