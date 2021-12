Telecinco emitió el 22 de diciembre la séptima entrega de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', en la que Nico Aubert sorprendía al acabar en la cama con Rosana, una de las solteras, después de haber vivido lo mismo con Miriam no hacía mucho tiempo. Aunque ambos habían demostrado una evidente atracción y la segunda se había mostrado tranquila, el hecho de que terminaran protagonizando un edredoning pareció poner al límite a Miriam, razón por la que Aubert invitó a ambas a una cita doble para aclarar las cosas.

Nico y Rosana se acuestan en 'La isla de las tentaciones'

A pesar de que Miriam se había mostrado conforme con el flirteo de Aubert y Rosana, puesto que el rumano no era su novio, la molestia en la soltera fue cada vez más evidente al ver que ya no solo bailaban muy pegados, sino que ambos terminaban besándose en medio de una de las fiestas de Villa Playa. "Miriam es una chica que me gusta, pero es que tú me atraes un montón, más que antes", reconocía el rumano, antes de besarse con Rosana, quien por su parte admitió que "yo ya te lo he dicho, que a mí me atraes mogollón". "Ojalá no hubiera pasado nada", manifestaba por su parte Miriam, conversando con una de sus compañeras, antes de retirarse a su dormitorio. Lejos de que las cosas entre Aubert y Rosana se quedaran ahí, el futbolista se animó a invitar a la tentadora a su dormitorio, donde ambos terminaron manteniendo relaciones bajo las sábanas.

"El encuentro con Rosana ha sido espectacular, porque es una chica que, con la mirada, te lo dice todo, es sensual. Pero creo que no he hecho bien las cosas con Miriam. Tengo que ser sincero conmigo mismo y estoy hecho un lío", declaró el novio de Gal·la Mora. De hecho, tras el encuentro, Aubert se acercó a hablar con Miriam, ante la que reconoció que "me siento mal". "Yo ya te he dicho que, para mí, lo que hice contigo fue importante. Entiendo que tienes pareja y has vivido algo difícil al verla acostarse con otro. Y creo que me he comportado genial contigo", subrayó la soltera, quien le recriminó el hecho de que "a la que me giro y os veo dándoos un beso. No sé lo que habréis hecho ni quiero preguntar, porque me importa una puta mierda". "Se me ha roto el corazón, porque lo que he sentido por ti, es de verdad. Lo siento mucho. Creo que, sinceramente, la has cagado muchísimo", apuntó Miriam, a quien Aubert pidió disculpas.

Miriam, a Nico: "La has cagado" ¿Pensáis que tiene razón?



???? Pues sí

?? No, para nada



???? #LaIslaDeLasTentaciones7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/iofiDpJ5k9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

"Me siento como una mierda"

Nico tiene una cita con Rosana y Miriam en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy empezando a sentir algo por Nico y me afecta porque es un chico que me gusta. Ahora mismo, me siento como una mierda", confesaba la soltera ante las cámaras, llorando. La situación, de hecho, empujó a Aubert a reunirse con las dos tentadoras, ante las que reconoció que "estoy hecho un lío", para después proponerles "tener una cita con las dos, quiero conoceros un poco más", algo que ambas aceptaron. "Sé que es una situación incomoda. Para mí es superimportante que estéis las dos, porque cada una me proporcionáis algo bueno", confesó Aubert, al arrancar la cita. El rumano destacó entonces de Rosana que "eres dulce, mimosa, pero personalmente no te conozco aún", ante lo que la aludida declaró que "no voy a estar detrás si estás conociendo a otra".

"Creo que eso lo has hecho", replicó entonces Miriam, generando un momento de evidente tensión entre ambas. Asimismo, la soltera defendió ante el novio de Mora que "creo que yo ya te he demostrado todo. ¿Qué quieres, que después de lo que pasó anoche te coja y te diga: 'ay, Nico, no pasa nada'? Si me pongo así es porque me molesta algo, porque me gustas". "Voy a intentar estar bien contigo, aprovechar los momentos al máximo", prometió Miriam, a pesar de todo, mientras Rosana le aseguró a Aubert que "te voy a enseñar la Rosana más oculta. Te va a gustar y no te vas a arrepentir". "La cita a tres bandas me ha encantado. Creo que las he hecho sentir muy a gusto. Necesito ver un poco más de cada una y por eso aún no estoy decidido", declaró el rumano, tras el encuentro.