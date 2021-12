'La isla de las tentaciones 4' emitió su séptima entrega la noche del miércoles 22 de diciembre, en la que se descubrió íntegramente la reacción de Darío Sellés al salir a la luz la infidelidad de su pareja, Sandra Férriz, de la que el alicantino ya estaba al tanto. El novio de la murciana no solo rompió a llorar, sino que confesó el motivo por el que había guardado el secreto en el programa. Asimismo, su pareja descubrió que todo había sido descubierto, momento en el que insistió en criticar a Sellés.

Darío se derrumba tras sincerarse sobre la infidelidad de Sandra en 'La isla de las tentaciones'

"Claro que la perdoné, porque estoy enamorado de ella", explicó el alicantino, tras lo cual apuntó a Sandra Barneda que "me has preguntado muchas veces que me veías inseguro. Todo era por eso". "Si ella no quiere decirlo, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Cómo voy a hacerle daño?", cuestionó Sellés, quien incluso reconoció que "me enteré una semana antes de venir. Yo era un fantasma porque me rompió en pedazos". Además, el participante desveló que "un amigo mío me lo dijo y ella no me lo quería contar. Nunca he estado así en mi vida. Estaba yo solo contra el mundo, porque no se lo podía contar a nadie y me moría porque tenía que venir aquí y no sabía qué hacer". "Darío, no has parado de decirme que confías en ella, que quien tenía que confiar en ti, era Sandra. ¿Cómo te voy a creer?", planteó entonces la presentadora, a quien Sellés insistió el hecho de que estaba "enamorado".

El alicantino compartió que su novia "me prometió que no me iba a fallar aquí, ni nunca más", antes de romper a llorar, momento en el que pidió disculpas a la presentadora. "No me pidas perdón. Necesitabas liberarte. Reflexiona si es justo lo que te ha pedido Sandra", lo animó Barneda, quien pudo hablar con él al día siguiente. "Hoy es de las noches en las que he dormido mejor, porque no podía estar más tiempo así. Se me caía el mundo y no podía decir nada. Menos mal que salió, pude expresarme y hoy es de los días más tranquilos", confesó Sellés, antes de reconocer que "si fuera por mí, habría dicho la realidad. No lo hice por ella". "Cada vez que decía que estaba aquí porque ella tenía que confiar en mí, se me rompía el corazón. Porque es ella la que tiene que superar una prueba de amor, porque no confío en ella", declaró el alicantino, quien había podido confesar la verdad ante el resto de Villa Playa.

"Eso te revienta por dentro"

Sandra carga contra Darío tras darse a conocer su infidelidad en 'La isla de las tentaciones'

De hecho, el programa emitió dicha conversación entre Sellés y sus compañeros para descubrir ante Férriz que todo había salido a la luz, momento en el que la murciana reconoció que "lo que dice es verdad, no tengo por qué mentir a nadie. Pero todo tiene su porqué. Yo he sentido que no me quería y las necesidades básicas de una pareja, él no me las daba". "Sé que no lo he hecho bien y he llorado", aseguraba la murciana. "Habéis ocultado lo ocurrido. Hace un mes, cruzaste un límite y habéis entrado en 'La isla de las tentaciones' diciendo que el problema era que Darío confiaba en ti, pero tú no confiabas en él. ¿Por qué le has prohibido que lo dijera?", le reprochó Barneda. "No se lo he prohibido. Le he pedido que eso no nos afecte más de la cuenta. Me duele y no quiero que se me ponga de nada", se defendió Férriz.

La murciana dejó caer la posibilidad de que su pareja podía haberlo desvelado "porque yo no me he portado bien con él. No lo voy a juzgar de nada, pero él siempre lo ha hecho contra mí", ante lo que su compañera Zoe Mba recalcó que "él ahora no te está juzgando. Él tenía eso dentro y no podía más, porque al final te revienta por dentro". "Lo sé, lo puedo entender y me duele verlo así. Lo quiero muchísimo, pero yo no sentía que él me quería", concedió la murciana. "El problema es mío, porque si veo que con esa persona no voy a ninguna parte, debería haber dicho 'ya está'", señaló Férriz, "bastante dolida" puesto que "no me esperaba este vídeo, pensaba que ya estaba solucionado. Obviamente, perdonar eso y superarlo sé que es muy difícil, pero no considero que hayamos venido para contar este tipo de cosas".