'El debate de las tentaciones' del lunes 20 de diciembre, en Cuatro, mostró de nuevo imágenes inéditas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Entre ellas, además, el programa de Sandra Barneda mostró la reacción de Darío Sellés al salir a la luz la infidelidad de Sandra Férriz poco antes de que ambos ingresaran en el reality.

La madre de Darío, atenta a la reacción de su hijo en 'La isla de las tentaciones'

La entrega del reality emitido el 15 de diciembre concluía con Sellés viendo cómo Sergio Bere, uno de los tentadores, desvelaba lo ocurrido entre la pareja del participante y su amigo, exnovio de la murciana, antes de pasar a formar parte del programa. Sin embargo, la emisión se cortaba antes de conocer la reacción del alicantino, la cual dieron a conocer durante 'El debate de las tentaciones'. "Yo esto lo sabía. Ella me pidió que no contara nada y no lo hice", desvelaba Sellés, de forma inesperada, después de concluir el vídeo.

Al escuchar las palabras del soltero, el alicantino se mostró muy alicaído, mientras sus compañeros no podían ocultar su perplejidad ante la revelación. "¿Ves lo que pasa? Yo no he hecho nada. Nunca he fallado a una persona", aseguraba Sellés. "¿Qué he hecho en esta vida para merecer esto?", cuestionaba el participante, a quien Barneda señaló entonces que él mismo acababa de señalar "que Sandra nunca te había fallado". El participante rompía entonces a llorar y era arropado por sus compañeros, mientras exclamaba "qué dolor", antes de retirarse de la hoguera, seguido por ellos. "¿Cómo me iba a hacer ella eso? Es mu complicado", se lamentaba Sellés, mientras sus compañeros trataban de consolarlo.

"Esto habla muy bien de Darío"

Tras emitirse el breve extracto, Suso Álvarez comentó sobre el alicantino que "ahora lo entiendo todo. Yo lo veía todo el rato amargado". "Cómo ha tragado y no ha dicho nada", destacó el colaborador, antes de que Barneda cediera la palabra a Eva, madre de Sellés, quien tampoco se había esperado lo ocurrido, aunque su hijo "me lo contó cuando volvió". "Él se fue con todo dentro, porque se enteró la semana antes", declaró la madre del participante, quien pudo escuchar cómo los colaboradores elogiaban a Sellés por haber guardado silencio al respecto. "Esto habla muy bien de Darío. Viéndolo, me duele que se haya hecho público, porque él sufre el doble", opinó Kiko Matamoros.