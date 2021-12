La sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 4' mostró el primer edredoning de la edición, protagonizado por Nico Aubert y Miriam. Unas imágenes que Gal·la Mora tuvo oportunidad de ver en la siguiente hoguera y que la dejaron tan impactada como a sus compañeras, después incluso de escuchar cómo su novio la criticaba sin ninguna clase de tapujos ante sus compañeros.

Gal·la, perpleja ante las críticas de Nico en 'La isla de las tentaciones'

Antes de imágenes de su pareja, Mora recordó el plantón de su pareja en la hoguera de confrontación, momento en el que manifestó que "creo que no hay mayor decepción. Si cuando más lo necesito no viene, no sé qué puedo esperar", antes de escuchar las duras críticas que Aubert lanzaba contra ella durante la anterior hoguera. "Es una tía muy reservada, muy rara, muy borde, poco cariñosa, nunca expresa lo que siente, le aburre todo y yo soy todo lo contrario", lanzaba el rumano, quien incluso confesó que "nuestra relación iba fatal en todos los aspectos". "No me da nada de felicidad. Ella siempre se ha sentido por encima de mí. Me trata como un tonto y, al final, el tonto va a espabilar", añadía Aubert, ante la perplejidad de su novia. "Tú mismo estás diciendo que eres tonto. No me hace falta decírtelo, porque yo no pierdo dos años con una persona que no me da nada", lanzó Mora.

"Es una persona sin personalidad y, a lo mejor, se ha dejado influenciar mucho por mí, ha intentado seguir mi camino y no ha sabido encontrar el suyo", consideró la castellonense, quien vio a su pareja bailando muy pegado con Miriam, para después compartir sus primeros besos. "Tampoco quiero ser hipócrita, porque yo también lo he hecho, pero me duele que diga tantas cosas malas de mí y luego haga esto", recalcó Mora. La castellonense dejó claro que "no voy a dejar que me afecte, que me duela", al igual que subrayó "que se atenga a las consecuencias de perderme, porque va a ser lo más duro que le pase en la vida", dado que, "aunque no lo quiera reconocer, me debe la vida". Sin embargo, lo que la castellonense menos esperaba era encontrarse con unas imágenes en las que su novio no solo se tumbaba en la cama con Miriam, sino que ambos llegaban hasta el final, momento en el que tanto ella como sus compañeras se quedaron literalmente boquiabiertas.

¡Así ha reaccionado Gal·la con las imágenes más fuertes de Nico! ????



???? #LaIslaDeLasTentaciones6 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/qHU0pRJwab — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 15, 2021

"Se va a arrepentir de haberlo hecho"

Gal·la y sus compañeras, boquiabiertas en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'

"Ya está. No tengo nada más que ver. Si hay más imágenes, no las quiero ver. Me da asco y ojalá lo vea muy pronto su familia y la mía, porque se le va a caer la cara de vergüenza", declaro Mora, quien "ni de coña" se esperaba ver algo así. "Antes de que yo viniera a la hoguera de confrontación o viera algo de Nico, ya tenía esa atracción física con Miguel y siempre la frenaba. Creo que todas lo habéis visto", confesó la participante, a la hora de diferenciar lo que ella había vivido con respecto a lo que estaba haciendo su pareja. "No lo conozco. Nico no es así, para nada. Le da vergüenza hablar de sexo. Siempre he tenido que tirar más de él para que se comunicara conmigo sobre eso y ahora se viene arriba y se cree alguien que no es", opinó Mora, tras lo cual Barneda desveló que no había más imágenes de Aubert.

"Eres superfuerte, ¿lo sabes? Yo no habría sido capaz de aguantar así viendo estas cosas. Eres una tía increíble", elogió entonces Zoe Mba, a una aparentemente tranquila Mora. De hecho, la castellonense confesó sentir "miedo" de "no demostrar que Nico me importa, pero no me voy a venir abajo por eso, porque sé lo que me merezco y lo que quiero. Y, ahora mismo, eso no lo quiero". "Me duele mucho porque ahora mismo, con esa imagen, lo acaba de mandar todo a la mierda y yo, sinceramente, tenía mis dudas de si en la hoguera final lo perdonaría o no, pero esto no hay donde cogerlo", reconocía la novia de Aubert, ya con la voz rota, para después declarar ante las cámaras sobre el rumano que "no me gustaría que estuviera mal, pero sé que se va a arrepentir de haberlo hecho".