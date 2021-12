'La isla de las tentaciones 4' alcanzó su sexta entrega en la noche del miércoles 15 de diciembre, en Telecinco, en la que los participantes se enfrentaron a una nueva hoguera. Sin embargo, en el caso de Tania Medina, la canaria recibió la mala noticia de que no podría ver imágenes de su pareja, Alejandro Nieto, quien había acabado roto tras su última cita ante el fuego, un bajón que se había prolongado en los siguientes días y que habría propiciado que el programa tomara dicha decisión sobre la hoguera de Medina.

Tania recibe el apoyo de sus compañeras en 'La isla de las tentaciones'

"Lo que vea creo que me va a orientar un poco por qué camino va mi relación, así que voy a estar muy atenta y espero no decepcionarme más", adelantaba la canaria, consciente "de que Stiven sí es una tentación para mí, que fuera podría fijarme en él al cien por cien, porque es una persona muy atractiva y es maravilloso, pero es algo muy separado de lo que yo siento por Alejandro". Unas palabras que Medina lanzaba antes de que Sandra Barneda le comunicara que no tendría imágenes del gaditano.

"Sé que esto significa que Alejandro está muy mal y me duele muchísimo, pero creo que le va a venir muy bien para que reflexione y llegue al punto de que no tiene que hablar de esa manera", valoró la canaria, emocionada. "Él antes de entrar me dijo que le daba muchísimo miedo que alguien me conociera de verdad y se enamorara de mí. Sé que él, al ver las imágenes, quizás ha visto más de lo que es en realidad y ha visto que me puede perder", consideró Medina, a la cual "me encantaría tranquilizarlo y decirle que por ese motivo no es. Que yo lo amo a él". "Tengo un cacao...", lamentó la novia de Nieto, recibiendo el apoyo silencioso de sus compañeras mientras confesaba, entre lágrimas, que "yo quería verlo, lo echo de menos".

"Lo echo de menos más de lo que imaginaba"

"No he visto ni citas, no he visto nada, no sé nada realmente y hoy lo necesitaba", valoró la canaria, a quien Barneda quiso aclarar que "consideramos que la mejor manera de que tomes decisiones libremente, es no condicionarte". "Voy a confiar en que se va a dar cuenta de que debe hacer las cosas de una manera mejor, pero mi actitud con Stiven va a ser la misma", admitió Medina, con el deseo de que Nieto "vea que la persona que tiene al lado va a seguir siendo ella misma y, aún así, voy a serle leal".

"Si pudieras hablar con Alejandro, ¿qué le dirías?", planteó entonces la presentadora. "Lo abrazaría, porque lo echo mucho de menos, más de lo que yo imaginaba. Pero también me gustaría que me explicara qué fue lo que pasó en los primeros días aquí, porque la decepción que sentí en la primera hoguera, no la voy a olvidar jamás. Y no sé si voy a poder vivir con eso", respondió la aludida. La canaria concluyó la hoguera "un poco descolocada, porque no me esperaba no ver imágenes", al igual que sentía "miedo de que haya algo más grave, que haya algún acercamiento hacia alguna chica y no me lo hayan puesto".