El miércoles 15 de diciembre, durante la sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 4', Nico Aubert recibió un golpe de realidad cuando, durante su hoguera, vio por primera vez imágenes de su novia, Gal·la Mora, besándose con uno de los solteros. Tras el plantón que el rumano le había dado en la hoguera de confrontación, la castellonense prometió hacer que su pareja sintiera novio de perderla, algo que pareció cumplirse cuando Aubert no solo fue incapaz de mirar lo que ocurría entre ella y Miguel, sino que también se mostró muy afectado al ver incluso cómo ambos terminaban compartiendo más que besos bajo las sábanas.

Nico aparta la mirada de las imágenes de Gal·la en 'La isla de las tentaciones'

"No puedo decir que no estoy con Gal·la, porque pienso que antes tenemos que mantener una conversación. Obviamente, la relación no tiene muy buena pinta", confesó Aubert, contento por "haberme dado cuenta de que no era feliz en mi relación, pero a lo mejor no me alegro tanto de haber conocido a otra chica tan rápido, sin tener las ideas claras". "Lo que me faltaba en mi relación, que era cariño, amor, me lo da Miriam. Es cariñosa y, a la vez, me da la distancia que le pido", reconoció el rumano, tras lo cual vio el regreso de Mora de la fallida hoguera de confrontación, al igual que sus críticas contra él. "Nunca ha tomado una decisión en su vida", aseguraba la castellonense, después de calificar a su novio de "niño", e incluso desveló que "desde que empezamos a vivir juntos, el sexo decayó. Para mí es muy importante y, con él, siento que no es tan importante".

"Antes de entrar, me dijo que el sexo era un tema tabú, que por favor, no lo sacara. Mi relación iba mal y uno de los aspectos por lo que iba mal, era el sexo, porque nunca le apetecía", confesó Aubert, para después criticar de Mora que "habla como si la culpa fuera mí. Si a mí me apetece todos los días y a ti no, el problema lo tendrás tú". A continuación, el programa emitió las imágenes del flirteo entre la castellonense y Miguel, sus besos en el cuello y los posteriores morreos en el sofá, ante los cuales el rumano apartó la mirada mientras sus compañeros se mantenían atentos a todo. "No es lo mismo imaginárselo que verlo. Y aunque yo haya hecho lo mismo, me duele igual o más", reconocía el novio de Mora, afectado. El participante incluso opinó que "nos hemos cargado la puta relación. Si hemos hecho esto, es porque había de todo menos cariño, amor, pasión, deseo... éramos compañeros".

"Hay una atracción sexual enorme"

Nico, decaído tras ver a Gal·la en la cama con Miguel en 'La isla de las tentaciones'

"Me da un poco de asco verlo", reconoció el rumano. Asimismo, Aubert confesó, al hablar de su noche durmiendo con Miriam, que "me lo pasé bien pero sentía que no sabía qué estaba haciendo en la cama con otra chica, después de dormir todas las noches con la misma". "No me lo esperaba, te lo juro", manifestó el participante, afectado, tras lo cual apostó por que, de haberse reencontrado con ella, "se habría ido a casa. Pero luego está su lado vengativo, rencoroso y de mala persona, y seguro que se habría ido a la villa para terminar lo que empezó con este chaval". No obstante, las imágenes no se quedaron ahí, puesto que Aubert vio a continuación cómo su novia compartía más que besos bajo las sábanas con Miguel.

"Si no te gusto, si no te apetece hacerlo conmigo, dímelo. Estoy todos los putos días para ti y, a la semana, te estás acostando con otro. Yo también lo he hecho, pero a mí me apetece todos los días acostarme con ella", criticó el rumano, tras lo cual admitió que "tendría que ver esto y que me diera igual, en cierta manera. Pero no es así". A la hora de valorar la relación entre Mora y Miguel, Aubert opinó que "creo que tiene una atracción sexual enorme. Es una chica muy impulsiva, si le apetece lo va a hacer, pero no le gusta". Una hoguera complicada para el novio de la castellonense, quien confesó sentirse "destrozado" al concluir la cita: "se me hace muy duro verla con otra persona, ya no teniendo conexión, sino en la cama. Me ha reventado verla".