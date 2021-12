El lunes 20 de diciembre, Cuatro emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', en el que se vivió un momento de gran tensión entre la madre de Alejandro Nieto, Maribel, y Kiko Matamoros, a quien la defensora del gaditano echó en cara incluso las críticas del colaborador por su paso por 'GH VIP 4'. Una discusión en la que terminó implicándose Sandra Barneda, tras escuchar cómo la madre de Nieto tachaba al colaborador de "payaso".

Maribel, madre de Alejandro, se enfrenta a Kiko Matamoros en 'El debate de las tentaciones'

La disputa arrancó cuando, después de que Nagore Robles lamentara que el veto de los chicos a Stiven hubiera acercado más a Tania Medina a Nieto, Matamoros apuntaba a que "todavía hay tiempo" para que la canaria decidiera romper su relación con el gaditano. "Eso es lo que estás deseando. Que desde que ha empezado, siempre estás a machete con mi hijo y no eres un ejemplo a seguir. Así que cállate la boca mejor", replicó entonces Maribel, madre del participante, desconcertada porque "no sé qué te pasa con Alejandro desde 'Gran hermano'". "Como sé que no soy un ejemplo a seguir, por mi experiencia, puedo decir que tu hijo es el peor ejemplo a seguir. Mucho peor que yo", opinó el colaborador, a quien la defensora acusó de estar "a machete con él" desde su paso por 'GH VIP'.

"Fíjate si es mal ejemplo, que yo he estado con mujeres que han sido felices de vez en cuando. Pero tu hijo es incapaz de hacer feliz a nadie, porque es tan enfermizamente posesivo, tan machista...", insistió el madrileño, siendo interrumpido por la madre de Nieto. "¡Machista eres tú! Porque tú le hablas a las mujeres de 'Sálvame' muy malamente", acusó la defensora, despertando una carcajada en el aludido. "A la mayoría de estos chavales no los conocemos, pero tu hijo ya se ha retratado en 'Sábado deluxe'", recordó además Matamoros, mientras Maribel le instaba a que "no te rías, porque eres el payaso de aquí". Unas palabras a las que el colaborador restó importancia asegurando que "soy un payaso y estoy orgulloso, de lo que no estaría nunca orgulloso,es de hacer las cosas que hace tu hijo", mientras Barneda trataba de poner paz. "Maribel, te voy a echar del plató, ¿eh?", lanzaba la presentadora, al verse ignorada por la madre de Nieto, quien se mostró dispuesta a abandonar el programa.

"Tu hijo no es ningún santo"

Sandra Barneda reprocha a Maribel su actitud en 'El debate de las tentaciones'

"Estoy mal, no para desde que ha empezado, con Alejandro. Me hace llorar y me pide perdón, no lo entiendo", acusó la defensora, mientras Matamoros le aconsejaba que "venga llorada de casa". "Te voy a decir una cosa, me voy a poner seria. Vuestra situación no es fácil, pero tu hijo la ha cagado también, ¿vale?", recalcó entonces Barneda, para después dejarle claro a la madre del gaditano que "hay cosas que escucharás y no te sentarán bien. Pero por favor, mantengamos la compostura". "Creo que no se tiene que descalificar a nadie, porque no es la manera. Sé que lo estás pasando mal, pero creo que te hemos apoyado y te hemos cuidado", opinó Barneda, ante lo que Maribel se mostró de acuerdo aunque Matamoros "no para de decirme cosas".

"Fíjate las ganas que tengo de que acabe esta edición para contar en público cómo es tu hijo. Que se prepare. Tu hijo no es ningún santo", lanzaba el aludido en medio de la disputa, haciendo saltar de nuevo a Barneda por la "amenaza". La tensión, además, continuó cuando la madre de Nieto confesó sentirse "atacada" e insistía en que el colaborador "la tiene tomada con mi hijo". "Si yo hubiera querido hacerle daño, me lo cargo en nada, porque tengo munición para que vuele por los aires. Lo he tratado con muchísimo respeto y prudencia", defendió Matamoros. "Por favor, Kiko. Tienes idea de lo que es la televisión: no vamos a hablar de nada que no haya ocurrido en este programa", intervino entonces Barneda, tajante, dando por zanjada la discusión.