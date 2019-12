Dave Filoni devuelve la esperanza a los fans de Ahsoka tras su cameo en "El ascenso de Skywalker"

"Star Wars" comenzó como un atrevido e innovador proyecto cinematográfico, y con el paso de las décadas se ha consolidado como un inabarcable universo transmedia que comprende spin-offs y aventuras originales en forma de cómics, novelas, videojuegos o series animadas. Ese último medio ha sido uno de los más prolíficos, ya que ha servido para indagar en algunos de los personajes más queridos de la franquicia, como Ahsoka Tano, que ahora ha dado el salto a la gran pantalla con "El ascenso de Skywalker", la última película de la presente trilogía. Sin embargo, su fugaz aparición no ha hecho más que despertar rumores sobre su posible muerte.

El cameo de Ahsoka, personaje clave en 'Star Wars: Las Guerras Clon' y 'Star Wars Rebels', tiene lugar en la recta final de la cinta, cuando Rey se está enfrentando al Emperador Palpatine. Cuando está reuniendo la fuerza necesaria para acabar con su maligno abuelo, la joven encarnada por Daisy Ridley comienza a escuchar voces de los jedi que la precedieron, en un montaje de sonido que incluye a personajes tan icónicos como Yoda, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Anakin, Kanan Jarrus -también emblema de 'Rebels'- o la ya mencionada Ahsoka.

La naturaleza fantasmal de estas voces, pertenecientes en su mayoría a personajes fallecidos, ha llevado a los fans a dar por hecho que Ahsoka, cuya última aparición en 'Rebels' la mostraba con vida, ha muerto en algún momento. No obstante, el cocreador del personaje, Dave Filoni, ha querido tranquilizar a la gente con una ingeniosa publicación en Twitter. En ese mensaje se puede ver una ilustración de Ahsoka junto a Gandalf, que le transmite una lección a la Padawan: "La gente también pensaba que yo estaba muerto. Y mira cómo acabó..."

Was thinking of all of you this fine morning, Happy Holidays!

- Dave pic.twitter.com/WpD0kKMbfk