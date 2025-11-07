David Harbour y Millie Bobby Brown y su buen rollo, tras rumores de acoso, en la premiere de 'Stranger Things'

Serie relacionada
Stranger Things
2016 - Act
Estados Unidos 4 temporadas 34 capítulos
TerrorAventuraDrama
Popularidad: #11 de 3.682
- 1.783
- 3591
Hace apenas unos días estalló un rumor que desató la locura de los fans de 'Stranger Things', a pocas semanas de estrenarse la quinta y última temporada de la serie. Según informaron algunos medios, Millie Bobby Brown, una de las protagonistas de la saga, había denunciado por acoso y bullying a David Harbour, su padre en la ficción.
Esta interpretación surgía a raíz de unas declaraciones de la actriz en una entrevista para MTV en el año 2024, en la que, según sus fans, se le percibía algo incómoda al recibir una pregunta sobre si David Harbour podría ser la persona que oficializara su boda con Jake Bongiovi. Como respuesta, Millie Bobby Brown sugería que quizá quien podría hacerlo sería otro de sus compañeros, Matthew Modine.
Además de estas especulaciones, el hecho de que Netflix no hiciera ningún comunicado desmintiendo esta información, acrecentaba todo, pensando incluso que el actor iba a ser apartado de la promoción de la temporada final de 'Stranger Things'. Sin embargo, estos rumores han sido totalmente acallados por ambos actores al llegar juntos a la premiere, además de mostrarse en una actitud risueña y cariñosa durante toda la velada.
November 12, 1983. Watch the first 5 minutes of Stranger Things 5 now. pic.twitter.com/F8S9y6Y2dV— Netflix (@netflix) November 7, 2025
Netflix enseña los primeros minutos de 'Stranger Things 5'
Otra de las impactantes novedades relacionadas con la premiere de la quinta temporada de 'Stranger Things' fue que Netflix ha lanzado los 5 primeros minutos del primer capítulo, que se estrenará el 27 de noviembre. En este breve fragmento inicial se puede ver a Vecna atacando a Will Byers, que continúa atrapado en el Mundo Del Revés.