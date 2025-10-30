'Stranger Things' arranca su batalla contra Vecna en el tráiler de la quinta temporada

Netflix |

Por si hiciera falta generar más expectación de cara al final de 'Stranger Things', Netflix ha lanzado un primer tráiler completo de los últimos episodios. Previamente, la plataforma ya había compartido varios adelantos de la entrega definitiva, pero en esta ocasión se ha brindado una pieza mucho más extensa y repleta de acción.

En el vídeo se puede ver la preparación de los protagonistas antes de su último choque con Vecna, el antagonista contra el que ya lucharon en la cuarta temporada. Esta vez, el duelo promete ser aún más duro y complejo, sobre todo porque el villano recurrirá a todo tipo de tretas y torturas para salirse con la suya, como se puede apreciar al final del tráiler con su aparición junto a Will.

"Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio", ha avisado el cocreador Ross Duffer. De hecho, la quinta temporada estará ambientada en el otoño de 1987, cuando los jóvenes protagonistas buscan a Vecna, que ha desaparecido tras la irrupción de los portales. La primera dosis de este volumen final llegará el 27 de noviembre con cuatro episodios. Después, el 26 de diciembre, se lanzarán otros tres y el 1 de enero estará disponible el capítulo final.