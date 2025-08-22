Millie Bobby Brown anuncia que Jake Bongiovi y ella ya son padres

- 'Traitors: El debate' Programa 2
Tres años después contrajeron matrimonio en secreto, y tras un año como cónyuges han informado de que son padres. De esta manera, la pareja ha querido dar el siguiente paso en su relación y convertirse en familia de tres adoptando a un bebé. Esto se ha oficializado con un comunicado que se ha publicado en la cuenta de Instagram de ambos donde se leía: "Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra preciosa bebé a través de la adopción".
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han anunciado que son padres
Tras esa primera frase, el comunicado expresaba el deseo de ambos para dar comienzo a esa nueva etapa que es la paternidad en paz y con privacidad. Por último, el texto concluía con lo siguiente: "Y nos convertimos en tres. Love, Millie y Jake Bongiovi". Con ese deseo de mantener la privacidad necesaria para poder criar a su hija a su manera, la pareja no ha querido desvelar ningún detalle más ni del proceso, ni del bebé.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado a una bebé, y ahora forman una familia de tres
Una manera de cerrar un círculo para Millie Bobby Brown
La maternidad a los 21 años es una manera de cerrar un círculo para la intérprete de 'Enola Holmes', quien mencionó en una entrevista en el podcast Smartless que ella quería ser una madre joven, de la misma manera que les ocurrió a sus padres con ella, quienes tuvieron a Millie Bobby Brown con 21 y 19 años de edad.
También comentó en esa misma charla que era algo de lo que había hablando siempre a su pareja. Por lo tanto, la actriz nacida en Marbella ha podido cumplir ese deseo junto a Jake Bongiovi, quien le ha apoyado en esta nueva etapa que tendrán que vivir juntos y que seguro que les ha cambiado la vida.