Por Marien Ponce Soler |

'Sálvame' comenzó sus emisiones en el año 2009 y desde entonces Telecinco encontró la fórmula del éxito para las tardes en su parrilla de contenidos. El programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez ha cosechado buenos resultados y ha obtenido el apoyo de los espectadores. Sin embargo, a la par que se posicionaba como el formato de corazón líder en la televisión, surgían críticas y detractores con opiniones referentes a que lo que ocurría cada tarde en el plató estaba guionizado. Desde el comienzo ha existido la eterna duda que cuestionaba la veracidad que habría detrás de las intervenciones de los colaboradores.

La intensidad con la que afrontan las emisiones los tertulianos y la capacidad directiva para ponerles contra las cuerdas ha dado muy buenos minutos a la televisión. En defensa de 'Sálvame', David Valldeperas ha hablado sobre los entresijos del programa y qué hay detrás de las cámaras: "Ojalá fuera mentira porque nos ahorraríamos muchos problemas, incluso muchas llamadas de noche". El veterano director ha defendido la pureza y naturalidad de los colaboradores, lo que para él es la clave de su éxito. "¿Por qué es verdad? Porque ellos no son actores, no responden a ningún guion, esa es la mejor explicación. Ojalá fueran actores, que les dieran un guion cada mañana, se lo aprendieran desarrollaran el texto que se han aprendido. Pero no, no es así".

David Valldeperas en 'Sálvame'

"Son gente normal que expresan lo que sienten sin tapujos", continuaba defendiendo a los colaboradores. Sobre el secreto creativo del programa, Valldeperas alude al equipo que hay trabajando detrás de 'Sálvame' con "mentes muy buenas" que, según explica, les permite tener siempre algo nuevo que mostrar. "Yo es verdad que suelo levantarme con las audiencias del día y con el minuto a minuto, entonces lo que veo son los temas que mejor y peor han funcionado. En función de esos datos ya empiezo a pensar cómo puedo estirar ese tema que ha funcionado", contó el director.

La ducha es su fuente de inspiración

"Un buen sitio donde, a veces, se me ocurren cosas chulas es en la ducha, porque es un momento como muy privado", desvelaba David Valldeperas. Podría ser allí, relajado y entre vapores, donde al director le habría venido la inspiración para vestir de Spiderman a Chelo García-Cortés y hacerla trepar por las paredes, hacer que Jorge Javier Vázquez se cuele en casa de una señora para merendar con ella o hacer que Rafa Mora baile al ritmo de "Grease", entre los momentos más cómicos que ofrece el programa cada tarde.