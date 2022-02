Las demoledoras palabras de Rocío Carrasco hacia Ortega Cano: "Yo no bebo ni cojo coches"

La última emisión de 'Montealto: Regreso a casa' va a dar mucho que hablar, especialmente en el entorno de José Ortega Cano. El torero pronunció en el plató de 'Viva la vida' unas palabras que molestaron mucho a Rocío Carrasco: "Yo la he defendido mucho porque, desde muy niña, ella siempre se ha portado muy irregularmente", decía.

Rocío Carrasco, en 'Montealto: Regreso a casa'

Carrasco aprovechaba su espacio en el prime time de Telecinco el 18 de febrero de 2022 para contestar al que fuera el marido de su madre. "Yo he podido tener un comportamiento irregular, pero nunca ilegal ni delictivo", detonaba la primera bomba. "Irregular puede ser que algo haya hecho, lo primero, irme de mi casa con 18 años", añadía.

La protagonista terminó de rematar la faena con una contundente frase: "Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches... Yo no hago nada de eso", afirmaba. Después de apuntar que pudo tener algún comportamiento irregular por la edad, "pero muy cogido con pinzas", dejó otro recado: "Ya quisiera Ortega Cano que el comportamiento mío irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa", sentenciaba.

Segundo asalto

Probablemente, las palabras que más hayan dolido al torero son otras que Carrasco se atrevió a pronunciar. "Si tú pudieras, ¿borrarías de la vida de tu madre a Ortega Cano?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez. La protagonista no dudó ni un segundo: "Sí, completamente". "No por nada, es mi vivencia, mi opinión", explicaba.

"Si él no hubiese estado en su vida, creo que ella hubiese estado mejor", añadió. Además, aunque en un momento no se atrevió a hablar por boca de su madre, finalmente, afirmó que, bajo su opinión, Rocío Jurado también borraría de su vida al que era su marido. ¿Cómo sentarán estas palabras al Maestro?