Rocío Carrasco, sobre Antonio David Flores: "Me encantaría me denunciara"

Durante la mañana del 16 de febrero de 2022, se ha producido una visita histórica en 'El programa de Ana Rosa', ya que era la primera vez que Rocío Carrasco se sentaba en el plató del programa. La hija de Rocío Jurado, además de contar que en la emisión del viernes 18 de febrero de 2022 de 'Montealto' se va a poder ver una pieza audiovisual basada en unos escritos que se han encontrado de su madre sobre Antonio David Flores, también ha respondido a cuestiones que están en el aire.

Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa'

Joaquín Prat ha sido muy directo y le ha preguntado a Rocío Carrasco si su exmarido le había denunciado o demandado por 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', a lo que Carrasco ha contestado de forma muy contundente. "No me ha denunciado y no creo que lo haga porque eso supondría poder ir a un juzgado, poder aportar todo lo que digo y ya me gustaría a mí que me denunciara. Me encantaría que me denunciara para cerrar esta historia en un juzgado, no en un plató de televisión", decía, mostrándose muy segura.

Tras esta respuesta, los colaboradores del club social le han hecho un par de preguntas y Alessandro Lecquio ha lanzado una que Rocío Carrasco no ha querido contestar. "Alessandro, del tema de David no lo voy a hablar, es un tema dolorosísimo. Vuelvo a repetirte, no es un tema del que vaya a hablar, por lo menos, de momento", añadía la colaboradora, no entrando tampoco en los temas de su hijo menor, al igual que ha hecho con los de Rocío Flores al poco de empezar la entrevista.

¿Estaría orgullosa?

Una de las últimas cuestiones que han abordado en el plató del formato producido por Unicorn Content ha estado relacionada con Rocío Jurado. "Mi madre estaría orgullosísima de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo", explicaba Carrasco. "Ha ayudado a mujeres a darse cuenta, a plasmar una realidad aplastante y a dar visibilidad al maltrato psicológico y la violencia vicaria. Si ella estuviese viva, nada de lo que se va a demostrar hubiese sucedido", añadía también. "Ella lo que va a experimentar cuando lo vea va a ser un dolor muy grande para con esa familia mediática, no para conmigo, porque no hubieran tenido narices a hacer lo que ellos han hecho conmigo si hubiera estado viva", sentenciaba.