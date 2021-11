David Broncano está acostumbrado a vacilar a sus invitados durante sus alocadas entrevistas en 'La resistencia'. Sin embargo, lo que es menos habitual es que estos le respondan aparentemente hartos de sus bromas e, incluso, se metan con él. Esto es lo que le sucedió a Bertín Osborne, quien acudió al espacio del humorista para presentar sus últimos lanzamientos musicales.

Bertín Osborne y David Broncano, en el plató de 'La resistencia'

El cantante estaba hablando de sus nuevos trabajos en el mundo discográfico y comentó que había creado un reguetón con Carlos Baute. Estas palabras del andaluz sorprendieron a Broncano y le sirvieron para comenzar a meterse con el artista, quien aseguró que "no sabía bailarlo". Segundos después, el humorista quiso ayudar a su invitado: "Yo te enseño", afirmó.

El presentador de 'Mi casa es la tuya' continuó explicando su poca destreza para el baile: "Poty no ha sido capaz de enseñarme un paso". Al escuchar el nombre del conocido coreógrafo, Broncano comenzó a repetirlo sin parar, ya que, según parecía, no sabía quien era. Finalmente, después de entonarlo tantas veces, Osborne se hartó de la broma del cómico: "¡Que un tío así esté presentando en televisión es alucinante!", sentenció.

Sí, sí, ¿pero qué es POTI? pic.twitter.com/QYmSdE9Ki7 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 8, 2021

"Te vas a llevar una colleja"

No contento con la reacción del cantante, Broncano prosiguió con sus preguntas sobre el humorista: "¿Pero Poty es una corporación?". Esta cuestión fue respondida por un incrédulo Osborne. De hecho, el artista llegó a deletrear el nombre del bailarín y, al ver que no obtuvo resultado, le lanzó una divertida advertencia al presentador: "Te vas a llevar una colleja", comentó el ex de Fabiola Martínez.

La chistosa amenaza de Osborne sirvió para que Broncano siguiera con su show y mostrara su interés: "Yo estoy fuerte, Bertín. ¿Quieres que después hagamos lucha libre?", le dijo, entre risas. Ambos se pusieron a bromear sobre su condición física e, incluso, tocaron el bíceps del contrario, para corroborar que podrían realizar el disparatado combate.