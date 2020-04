Las imágenes más surrealistas que nos está dejando el coronavirus en televisión

Hace apenas dos meses, nadie podía presagiar cómo el coronavirus iba a cambiar las vidas de miles de españoles. También en televisión. Para empezar, en lo referente a a los hábitos, pues marzo se convirtió en el mes de mayor consumo televisivo de la historia, con un promedio de 4 horas y 42 minutos por persona al día. Como pico, hasta 35,2 millones sintonizaron algún canal al menos un minuto el pasado domingo 15 de marzo.

Reporteros con mascarilla y micros plastificados

Por supuesto, el confinamiento también ha afectado a los contenidos., dejando tras de sí una ristra de imágenes tan atípicas como surrealistas. Reporteros con mascarillas en cada conexión, platos sin público, programas grabados desde las casas de los presentadores... Las cadenas han tenido que adaptarse a la cuarentena yen la pequeña pantalla durante la cuarentena.

David Cantero usando gel hidroalcohólico y una reportera de Cuatro al día' con mascarilla y micro plastificado

Una de las escenas más llamativas desde los inicios de la cobertura informativa del covid-19, cuando el virus apenas contaba casos en nuestro país, fueron las mascarillas de los reporteros y los micrófonos improvisadamente plastificados. En algunos espacios se empezó a instruir a los ciudadanos en el debido uso de gel desinfectante para mantener una higiene de manos adecuada. David Cantero e Isabel Jiménez sirvieron como ejemplo en 'Informativos Telecinco'.

Platós sin público

Como medida de prevención, y siguiendo los pasos de Italia, los programas decidieron cerrar sus puertas al público. 'El Chiringuito de Jugones' fue el primero en adoptar esta medida en la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de marzo. El 10 de marzo, Carlota Corredera presentó por primera vez en once años 'Sálvame' con las gradas totalmente vacías. Una imagen a la que, pasados los días, ya nos hemos acostumbrado.

Carlota Corredera, desde el plató vacío de 'Sálvame'

En Mediaset se han seguido emitiendo desde plató 'El programa de Ana Rosa' y 'Todo es mentira', pero con un equipo reducido y sin la presencia de espectadores. En Antena 3, 'El hormiguero' implantó primero la norma de espaciar a un tercio de los asistentes habituales, pero solo duró dos días. Ahora, como en 'La resistencia', encuentran en las videollamadas a su mejor aliado.

Más llamativos fueron los casos de 'Supervivientes' y 'Operación Triunfo'. En el reality de Telecinco, los concursantes fueron seguramente las últimas personas de España en enterarse de lo sucedido. Se les puso en contacto con sus familiares para constatar que todos estaban bien al otro lado del Atlántico y el concurso ha seguido su curso, eso sí, sin los tradicionales aplausos o sonoras pitadas en plató.

La Gala 9 de 'OT 2020' se trasladó a la Academia con Roberto Leal presentando desde casa

Por su parte, 'OT 2020' vivió varias fases: primero se prohibió a los concursantes dar la mano al público durante las actuaciones y al cruzar la pasarela. Tampoco podían tener contacto físico con los profesores en el día a día. La Gala 9 fue trasladada a la Academia por seguridad, con los Hugo, Nia, Maialen y compañía cantando "solo" para sus profesores, el jurado en una sala aparte y Roberto Leal presentando desde su propio domicilio, perrita incluida. El 16 de marzo se anunció lo inevitable, el talent quedaba suspendido hasta nuevo aviso y los triunfitos empaquetaban sus pertenencias entre lágrimas.

Programas en versión casera

Andreu Buenafuente sigue al frente de 'Late Motiv', pero desde casa

Algunos, aunque sin público, se siguen emitiendo desde plató. Otros programas no han tenido la misma suerte, pero han sabido reinventarse. Confinado como el resto de ciudadanos, Andreu Buenafuente presenta cada noche desde su casa 'Late Motiv'. Acompañado en ocasiones por Silvia Abril, sigue entablando conexiones con los diferentes colaboradores e invitados. Un esfuerzo al que también se sumaron espacios como 'Zapeando' en las tardes de laSexta, pero las dificultades técnicas acabaron provocando la suspensión del espacio presentado por Dani Mateo hasta que todo vuelva a la normalidad. Curioso es el caso de Risto Mejide, liderando 'Todo es mentira' desde un plasma colocado en su lugar habitual en la mesa, al más puro estilo Mariano Rajoy.

Situaciones rocambolescas

El troleo al Skype de 'El hormiguero'

Con motivo del cuarentena, los formatos se han visto obligados a realizar todas sus entrevistas a través de herramientas que dependen de internet, lo que ha dado pie a recurrentes interrupciones. Cosas del directo confinado. Anomalías que han servido de invitación a algún troleo, como el que sufrió Miguel Ángel Revilla durante su última intervención en 'El hormiguero'. Un pequeño descuido hizo que el usuario de Skype del programa quedase a la vista de los espectadores, que comenzaron a llamar en masa desde sus casas. La imagen de Revilla subía y bajaba en la pantalla mientras se acumulaban las llamadas pendientes. A partir de entonces habilitaron la opción de aceptar solo llamadas de contactos.

Reporteros demasiado intrépidos

Mención aparte merecen los reporteros, cuya encomiable labor nos acerca en estos días de reclusión el reflejo de lo que ocurre ahí fuera. Ellos son nuestra pequeña ventana al mundo exterior... Aunque a veces se pasen de intrépidos. El caso más comentado durante esta cuarentena ha sido el de Nacho Abad. El periodista de 'Espejo público' se coló en un almacén de IFEMA, recinto madrileño donde se ha instalado un enorme hospital de campaña, para mostrar los ingentes lotes de comida destinados a abastecer a los cientos pacientes y sanitarios que allí conviven. Con la mascarilla en el cuello y sin guardar las debidas precauciones, Abad tocó un carro metálico justo después de toser en su mano desprotegida -en la del micro sí llevaba guante-, lo que costó un aluvión de críticas en redes sociales.

La imprudencia de Nacho Abad en IFEMA fue objeto de críticas

No ha sido el único. Un equipo de 'Socialité' llamó a la puerta de una mujer de 91 años a la que su vecina, de manera solidaria, había hecho la compra al tratarse de un sector de riesgo ante la enfermedad. Sin embargo, algunos usuarios destacaron la imprudencia de que tanto la protagonista de esta bonita historia como su vecina y la reportera del programa de Telecinco no llevasen mascarillas. Otra reprimenda, pero en este caso por parte de la propia presentadora del programa, se llevó un reportero de 'Ya es mediodía'. Sucedió durante una conexión a la puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "No te acerques tanto, que metes demasiado cerca el micrófono. Mantén la distancia. Eres esencial, Luis Navarro", le recordó Sonsoles Ónega a su compañero tras acercarse inconscientemente al entrevistado a menos del metro y medio recomendado por las autoridades sanitarias.