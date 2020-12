'Día a día' es cancelada definitivamente y no tendrá quinta temporada

Después de los esfuerzos realizados por los productores de Sony Pictures Television para buscar un tercer canal que emitiese 'Día a día, las aventuras de la familia Álvarez han llegado a su fin y la ficción no tendrá más episodios. El martes 8 de diciembre los co-showrunners, Gloria Calderon Kellett y Mike Royce, han sido los encargados de confirmar a través de las redes sociales que la serie no tendrá una quinta temporada después de haber sido cancelada hasta en dos ocasiones en menos de dos años.

It's officially over. There will be no new @OneDayAtATime episodes. But there will always be 46 episodes that we got to make that live FOREVER. Thank you to this beautiful cast. Our dedicated crew. And to you, our loyal fans. We loved making this for you. Thank you for watching. pic.twitter.com/sTMorHSu1w