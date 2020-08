Diego Matamoros prepara su nuevo reality, ¿'Los Matamoros'?

Después de 'Alaska y Mario', 'We Love Tamara', 'Algo pasa con Ana' o 'Las Campos', un nuevo reality sobre un clan familiar podría estar gestándose. Desde hace algunos meses, Diego Matamoros fantasea en su canal de Mtmad sobre la posibilidad de protagonizar su propio show: "Claro que haría algo como el reality de 'Las Kardashian'". "La cadena está muy contenta con los Matamoros. No puedo decir más", añadía en mayo de 2020.

Diego Matamoros, en su canal en Mtmado

Ahora, el hijo de Kiko Matamoros vuelve a insistir en el tema en vídeo de su canal donde responde a las preguntas de sus seguidores. "Puede ser, aunque de aquí a septiembre no. Pero sí estamos viendo una cosa muy interesante. Pero algo tipo 'Gran Hermano VIP', de momento, no", contesta a la pregunta sobre su futura participación en algún reality.

Pero tras ser preguntado por la participación de Estela Grande en 'Los Gipsy Kings', como parte de Las Pijitanas junto a Noemí Salazar y Alba Carrillo, su respuesta es clara: "Hay sobre la mesa algo muy por encima de todo eso, es un reality". "Haría una cosa muy por encima de ellas", insiste. "No sé qué es lo que ha hecho ella ni si va a triunfar, en qué formato lo ha hecho o a quién interesan Las Pijitanas. Que lo aproveche", añade. Todo parece indicar que a este nuevo reality se unirían su hermana Laura y su padre Kiko Matamoros.

Los resultados de su operación

Diego Matamoros tras someterse a una liposucciónMtmad

Más allá del posible proyecto de telerrealidad en el que podría participar, Diego Matamoros explica cómo se encuentra tras someterse a una liposucción de alta definición para extraer la grasa de la zona del abdomen. "Lo llevo bien, pero no es una cirugía que se recupere en un solo mes. Ya no llevo faja y el abdomen tiende a salir un poco más", explica. "Están marcándose las abdominales pero, como es una cirugía que es a largo plazo, todavía me queda", añade.