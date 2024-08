Lucasfilm cancela 'The Acolyte' tras su primera temporada

Por Beatriz Prieto |

El pasado 4 de junio, Disney+ sumaba a su catálogo una nueva ficción con la que ampliaba el universo Star Wars: 'The Acolyte'. A lo largo de ocho episodios, los fans del popular universo pudieron disfrutar de nuevos personajes y un vistazo de la situación de la Alta República cien años antes de la trilogía original que, ahora, ya no tendrán continuación a causa de la decisión de Lucasfilm de cancelar la serie.

'The Acolyte'

, tal y como recoge Deadline , después de que el estreno de los dos primeros episodios generasen 4,8 millones de vistas para Disney+ en su primer día. Una cifra que situó a 'The Acolyte' como el mejor estreno de una serie original de la plataforma de este año, hasta

No obstante, el interés por esta ficción no tardó en caer, hasta una insuficiente "remontada" tras el estreno del último episodio: este acumuló 335 millones de minutos, siendo considerada la cifra más baja para un final entre las series de Star Wars. Esta situación habría dado pie a que Disney+ y Lucasfilm cancelaran 'The Acolyte', dado que la plataforma de streaming tiene un umbral de audiencia alto para renovar series de gran presupuesto, cuya producción supera los cien millones de dólares por temporada.

No le acompañó la "suerte"

La cancelación de 'The Acolyte', además, se produce a pesar de que la showrunner Leslye Headland ya presentó sus ideas para continuar este thriller de misterio, ambientado en los últimos días de la era de la Alta República. En el lado opuesto, la primera serie de Lucasfilm para Disney+ y la más exitosa hasta la fecha, 'The Mandalorian', no solo seguirá adelante con su cuarta temporada, sino que además dará pie a una película que ya ha sido bautizada con el título de "The Mandalorian y Grogu", mientras que 'Ahsoka' tendrá una segunda temporada, tal y como se anunció a comienzos de año.