Por Adrián López Carcelén |

Disney+ ha llegado a un acuerdo con RTVE para incluir en su catálogo contenido de la corporación pública. Con esta alianza, la plataforma de pago contará con nuevas ofertas para garantizar el entretenimiento de sus suscriptores. Al mismo tiempo, el ente público tendrá una nueva ventana a la que asomarse para situar su contenido al alcance de un mayor número de personas.

El primer título que se incorporará al catálogo de Disney+ será 'MasterChef', el programa producido por Shine Iberia que se ha convertido en el talent culinario por antonomasia de la televisión española. La plataforma de pago estrenará los trece episodios de la temporada 14 del formato, que se estrena en RTVE el lunes 30 de marzo.

La decimocuarta edición de 'Masterchef' llegará a La 1 el lunes 30 de marzo

La plataforma acogerá igualmente los doce episodios que compondrán la undécima temporada de 'MasterChef Celebrity'. Una nueva edición que será especial y contará con las grandes 'leyendas' que han pasado por el espacio de cocina para celebrar el décimo aniversario de la marca.

Nuevas ofertas de entretenimiento y ficción

Hugo Silva es uno de los protagonistas de 'Rojo sobre blanco', la nueva ficción de RTVE

Además de 'Masterchef', el acuerdo contempla otros contenidos producidos por RTVE que se incluirán en Disney+ tras su emisión en abierto., la nueva ficción producida por Good Mood se estrenará en abierto en TVE y posteriormente en la plataforma de pago.

RTVE se une así a otras cadenas internacionales con las que Disney+ colabora en toda Europa como ZDF en Alemania o SIC en Portugal. Un acuerdo que permitirá a la corporación pública llegar a una audiencia joven que no abunda en la televisión en abierto y al que próximamente se irán sumando nuevos contenidos.