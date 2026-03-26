'MasterChef' presenta su decimocuarta edición: "Delicious Martha traerá público joven"

Programa relacionado
MasterChef
2013 - Act
España
Talent Cocina
Popularidad: #59 de 2.175
- 63
- 11
La 1 se prepara para el regreso de 'MasterChef'. El formato, que vuelve con su decimocuarta temporada a la corporación pública, ha presentado su nueva edición ante la prensa. "Estamos a las puertas de empezar el 'MasterChef' pata negra, el auténtico, el de personas anónimas que quieren darlo todo poniéndose su delantal", ha adelantado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE.
El espacio, producido por Shine Iberia, arrancará el lunes 30 de marzo a las 22:30 horas con un casting "muy curioso". Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha señalado que los nuevos aspirantes "vienen de varios universos y va a ser curioso ver cómo se relacionan entre ellos". De hecho, Macarena Rey ha desvelado varios detalles acerca de los concursantes de la nueva edición: "El casting ha dado bastante la lata, ha sido una caja de Pandora (...). Desde un policía nacional a una jugadora de póker que montó un negocio de tortilla, a una que son dieciocho hermanas y son la familia más grande de toda Europa".
La incorporación de Delicious Martha al jurado de 'MasterChef'
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Además del casting, una de las grandes novedades de la nueva edición es Delicious Martha. La cocinera e influencer sustituirá a Samantha Vallejo-Nágera y formará parte del jurado más famoso de la televisión junto a Jordi Cruz Mas y Pepe Rodríguez. "Teníamos muchas ganas de estrenar nueva temporada, además con una jueza nueva. Aprovecho también para agradecer todo el trabajo de Samantha, pero vienen nuevos tiempos y Marta nos va a traer público joven", ha expresado Bordas.
La nueva jueza también ha podido hablar sobre su experiencia en 'MasterChef': "He tenido once semanas para acostumbrarme y asentarme y tengo ganas del estreno para ver la magia (...). Jamás habría imaginado que había tanto trabajo y tantas personas detrás para que todo salga perfecto, porque cuando lo vemos no somos conscientes de las horas que hay detrás".