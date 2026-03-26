RTVE confirma 'Masterchef Celebrity Legends', un 'All Stars' para celebrar el décimo aniversario del formato

Por Adrián López Carcelén |

'MasterChef' es para La 1 lo que 'La isla de las tentaciones' para Telecinco o 'La Voz' para Antena 3. La corporación pública ha encontrado en las diferentes versiones del concurso de cocina una mina de oro que no desaprovecha. Desde el estreno de la primera edición de anónimos en 2013, el formato producido por Shine Iberia acumula catorce ediciones de su versión original, diez de la versión 'MasterChef Celebrity', once de 'MasterChef Junior' y numerosos especiales navideños o con abuelos.

Para celebrar el décimo aniversario de la versión con famosos, RTVE ha dado luz verde a una temporada especial que tendrá como nombre 'Masterchef Celebrity Legends'. En este 'All Stars' estarán presentes muchos de los concursantes famosos más icónicos que han pasado por las cocinas del programa. Así lo ha confirmado Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, durante la presentación de 'MasterChef'.

Mariló Montero fue la ganadora de la última edición de 'Masterchef Celebrity'

Con esta nueva versión, el espacio tratará de sortear el desgaste acumulado y descansará de nuevos famosos para reunir a sus mayores leyendas. Aunque las grabaciones de la futura edición comenzarán en mayo y se alargarán hasta el mes de julio, aún no se conoce ningún nombre de los concursantes que conformarán el casting, pero se darán a conocer muy pronto.

'Masterchef': una apuesta segura para La 1

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz formaron el jurado de 'Masterchef' entre 2013 y 2025

. 'Masterchef' arrancaba con Eva González al frente y con Pepe Rodríguez Samantha Vallejo-Nágera en el jurado. Desde entonces,, un hito si tenemos en cuenta la concatenación de versiones del formato y el panorama televisivo actual.

Su versión 'Celebrity' se ha situado siempre por encima del 14% de media y ha conseguido convertirse en un rival duro de roer para sus competidores directos. Menos agraciada es la versión 'Junior', que nota más el paso del tiempo y en su undécima edición, la última hasta la fecha, marcó un 8,6% de media. De momento, el próximo lunes treinta de marzo se estrena en La 1 la decimocuarta temporada de la versión original con una importante novedad: la salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado y la llegada de Delicious Martha.