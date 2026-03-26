RTVE confirma 'Masterchef Celebrity Legends', un 'All Stars' para celebrar el décimo aniversario del formato

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MasterChef Celebrity
2016 - Act
España
Concursos Cocina
Popularidad: #38 de 2.175
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'MasterChef' es para La 1 lo que 'La isla de las tentaciones' para Telecinco o 'La Voz' para Antena 3. La corporación pública ha encontrado en las diferentes versiones del concurso de cocina una mina de oro que no desaprovecha. Desde el estreno de la primera edición de anónimos en 2013, el formato producido por Shine Iberia acumula catorce ediciones de su versión original, diez de la versión 'MasterChef Celebrity', once de 'MasterChef Junior' y numerosos especiales navideños o con abuelos.
Para celebrar el décimo aniversario de la versión con famosos, RTVE ha dado luz verde a una temporada especial que tendrá como nombre 'Masterchef Celebrity Legends'. En este 'All Stars' estarán presentes muchos de los concursantes famosos más icónicos que han pasado por las cocinas del programa. Así lo ha confirmado Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, durante la presentación de 'MasterChef'.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Con esta nueva versión, el espacio tratará de sortear el desgaste acumulado y descansará de nuevos famosos para reunir a sus mayores leyendas. Aunque las grabaciones de la futura edición comenzarán en mayo y se alargarán hasta el mes de julio, aún no se conoce ningún nombre de los concursantes que conformarán el casting, pero se darán a conocer muy pronto.
'Masterchef': una apuesta segura para La 1
Eva González al frente y con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Samantha Vallejo-Nágera en el jurado. Desde entonces, el concurso ha logrado situarse por encima del 12,5% de media en todas y cada una de sus trece ediciones, un hito si tenemos en cuenta la concatenación de versiones del formato y el panorama televisivo actual.
Su versión 'Celebrity' se ha situado siempre por encima del 14% de media y ha conseguido convertirse en un rival duro de roer para sus competidores directos. Menos agraciada es la versión 'Junior', que nota más el paso del tiempo y en su undécima edición, la última hasta la fecha, marcó un 8,6% de media. De momento, el próximo lunes treinta de marzo se estrena en La 1 la decimocuarta temporada de la versión original con una importante novedad: la salida de Samantha Vallejo-Nágera del jurado y la llegada de Delicious Martha.