Disney+ podría comenzar a grabar una miniserie de Boba Fett la semana que viene

'The Mandalorian' encabeza el pelotón de producciones originales de Disney+ y, ahora mismo, de toda la franquicia 'Star Wars'. A falta de tener más novedades de los spin-offs centrados en Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi, que deberían ir por otros derroteros, el futuro de la saga está cargado sobre los hombros del pistolero encarnado por Pedro Pascal. Aunque realmente no está solo en ese cometido, ya que la idea de Disney, como confirmó Bob Iger en febrero, es explotar la franquicia que ha surgido de 'The Mandalorian' desarrollando series de varios de sus personajes. Y la primera de esas ramificaciones podría llegar mucho antes de lo previsto.

Boba Fett se prepara para dar el salto a Disney+

Tras años rumoreándose que Boba Fett tendría la oportunidad de contar su propia historia, su enigmática, aunque en cierta medida todavía supuesta, reaparición en 'The Mandalorian' podría haber supuesto el impulso definitivo para sacar adelante su spin-off. Como informa Deadline, Disney+ habría puesto en marcha una miniserie protagonizada por el clon de Jango Fett. Pero lo más sorprendente no es eso, que también se había estado rumoreando desde hace tiempo, sino que el rodaje de la nueva ficción podría comenzar la semana que viene.

Por el momento, no hay nada confirmado al respecto, ya que el secretismo que rodea habitualmente a la saga 'Star Wars' también afecta a su vertiente televisiva. Este spin-off podría provocar el retraso del rodaje de la tercera temporada de 'The Mandalorian', que aún no ha sido confirmada pero de la que Jon Favreau ha hablado abiertamente, asegurando que el plan era comenzar a grabarla a finales de 2020. No obstante, la irrupción de la serie de Boba Fett prolongaría la preproducción de la tercera entrega del primer original de Disney+. De ser cierto todo esto, Boba Fett finalmente tendría su oportunidad de brillar en solitario después de que en 2018 Disney descartara una película que habría sido dirigida por James Mangold.

Fichaje y descarte

En el frente de novedades de 'The Mandalorian', Deadline también se ha hecho eco de que Sophie Thatcher ('Chicago Med') está cerca de incorporarse a la franquicia, aunque no está claro si formará parte de la serie matriz o de algún spin-off. Y por último, el medio estadounidense rechaza la posibilidad de que Cara Dune (Gina Carano) y Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) vayan a contar son su propia serie, al menos por ahora, tumbando una corriente de rumores que las ponían en el centro de otro proyecto galáctico.